¡Con una peluca! El hombre que usaba un disfraz para asaltar

  • Por Reychel Méndez
25 de febrero de 2026, 09:14
El hombre fue capturado luego de intentar burlar a las autoridades escondiéndose en una tienda con la peluca puesta. (Foto: Cortesía)

El hombre realizaba asaltos a peatones utilizando una peluca gris para que no lo lograran identificar.

Un presunto asaltante fue capturado luego de ser señalado de haber realizado robos a peatones en el barrio La Esperanza, Jalapa. 

El hombre fue identificado como Selvin Sánchez, alias "Tío Peluca" quien fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional Civil luego que despojara a una persona de sus pertenencias y tratara de esconderse dentro de una tienda utilizando su distintiva peluca rizada de color gris, aunque terminó siendo reconocido.

Al momento de esposarlo se le incautaron pertenencias de valor de las víctimas asaltadas y la peluca con la que trató de burlar a las autoridades.

“Tío Peluca” fue detenido en el departamento de Jalapa. (Foto: Cortesía)
“Tío Peluca” fue detenido en el departamento de Jalapa. (Foto: Cortesía)

