¡Con una peluca! El hombre que usaba un disfraz para asaltar

Un presunto asaltante fue capturado luego de ser señalado de haber realizado robos a peatones en el barrio La Esperanza, Jalapa.

El hombre fue identificado como Selvin Sánchez, alias "Tío Peluca" quien fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional Civil luego que despojara a una persona de sus pertenencias y tratara de esconderse dentro de una tienda utilizando su distintiva peluca rizada de color gris, aunque terminó siendo reconocido.

Al momento de esposarlo se le incautaron pertenencias de valor de las víctimas asaltadas y la peluca con la que trató de burlar a las autoridades.

“Tío Peluca” fue detenido en el departamento de Jalapa. (Foto: Cortesía)