Capturan al extraditable 14 buscado por la justicia de EEUU por cuatro delitos

Gracias a información privilegiada se logró la captura de Eduardo Francisco Vélez de León, de 43 años de edad, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos por cuatro cargos en su contra.

El ahora capturado también se hacía llamar Edgardo Luis Pérez, quien fue aprehendido en la 3ª avenida y 7ª calle A, zona 10 capitalina.

De los 14 extraditables que van en el año, 8 son por temas relacionados al narcotráfico y 6 por otros delitos. (Foto: PNC)

El señalado cuenta con orden de captura con fines de Extradición a los Estados Unidos, por los siguientes delitos:

Tras la captura fue trasladado y retenido en espera de las diligencias correspondientes para esclarecer su situación penal.

En lo que va del año se han capturado a 14 extraditables, de los cuales 8 son por temas relacionados al narcotráfico y 6 por otros delitos.

