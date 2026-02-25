Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan al extraditable 14 buscado por la justicia de EEUU por cuatro delitos

  • Por Reychel Méndez
25 de febrero de 2026, 06:55
El aprehendido deberá enfrentar la justicia de Estados Unidos. (Foto ilustrativa: Freepik)

El aprehendido deberá enfrentar la justicia de Estados Unidos. (Foto ilustrativa: Freepik)

El extraditable fue capturado en seguimiento a información privilegiada que lograron obtener investigadores del Centro Antipandillas Transnacional. 

OTRAS NOTICIAS: Camión colisiona con microbús escolar y deja cinco estudiantes heridos

Gracias a información privilegiada se logró la captura de Eduardo Francisco Vélez de León, de 43 años de edad, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos por cuatro cargos en su contra. 

El ahora capturado también se hacía llamar Edgardo Luis Pérez, quien fue aprehendido en la 3ª avenida y 7ª calle A, zona 10 capitalina. 

De los 14 extraditables que van en el año, 8 son por temas relacionados al narcotráfico y 6 por otros delitos. (Foto: PNC)
De los 14 extraditables que van en el año, 8 son por temas relacionados al narcotráfico y 6 por otros delitos. (Foto: PNC)

El señalado cuenta con orden de captura con fines de Extradición a los Estados Unidos, por los siguientes delitos:

  • Robo/retención sin consentimiento de un dispositivo de transacción financiera.
  • Homicidio-Homicidio en primer grado con premeditación.
  • Homicidio-Homicidio en segundo grado
  • Homicidio-Homicidio- forma legal abreviada.

Tras la captura fue trasladado y retenido en espera de las diligencias correspondientes para esclarecer su situación penal. 

En lo que va del año se han capturado a 14 extraditables, de los cuales 8 son por temas relacionados al narcotráfico y 6 por otros delitos.

El hombre fue capturado en la zona 10 capitalina. (Foto: PNC)
El hombre fue capturado en la zona 10 capitalina. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar