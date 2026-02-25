Capturan al extraditable 14 buscado por la justicia de EEUU por cuatro delitos

El extraditable fue capturado en seguimiento a información privilegiada que lograron obtener investigadores del Centro Antipandillas Transnacional.
OTRAS NOTICIAS: Camión colisiona con microbús escolar y deja cinco estudiantes heridos
Gracias a información privilegiada se logró la captura de Eduardo Francisco Vélez de León, de 43 años de edad, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos por cuatro cargos en su contra.
El ahora capturado también se hacía llamar Edgardo Luis Pérez, quien fue aprehendido en la 3ª avenida y 7ª calle A, zona 10 capitalina.
El señalado cuenta con orden de captura con fines de Extradición a los Estados Unidos, por los siguientes delitos:
- Robo/retención sin consentimiento de un dispositivo de transacción financiera.
- Homicidio-Homicidio en primer grado con premeditación.
- Homicidio-Homicidio en segundo grado
- Homicidio-Homicidio- forma legal abreviada.
Tras la captura fue trasladado y retenido en espera de las diligencias correspondientes para esclarecer su situación penal.
En lo que va del año se han capturado a 14 extraditables, de los cuales 8 son por temas relacionados al narcotráfico y 6 por otros delitos.