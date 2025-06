"Llevábamos tiempo sin jugar así", aseguró Guardiola tras la goleada a la Juventus

-

Guardiola salió muy satisfecho después de la goleada de su equipo a la Juventus.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se felicitó por el rotundo triunfo del jueves 5-2 frente a la Juventus en el Mundial de Clubes, reconociendo que su equipo llevaba "mucho tiempo" sin jugar a este nivel.

La goleada de los Citizens, que vienen de cerrar una decepcionante campaña en Inglaterra y Europa, les aseguró el primer lugar del Grupo G del Mundial con 9 puntos.

A five-star showing in Orlando! ✨



Watch the highlights as we secured top spot in Group G with a 5-2 victory against Juventus! ⤵️ pic.twitter.com/Fz8bouUYgO — Manchester City (@ManCity) June 26, 2025

"Hacía mucho tiempo que no teníamos una actuación como la de hoy", afirmó Guardiola a DAZN sobre el césped del estadio Camping World de Orlando (Florida).

"Con y sin balón, los jugadores se entregaron al máximo", alabó el técnico español. "Habíamos hablado de lo que tenemos que mejorar para volver a ser quienes fuimos en el pasado".

"Los jugadores han vuelto a sentir lo que tenemos que hacer para ser un buen equipo", afirmó el técnico del City, un club que quiere pasar página al primer curso sin títulos desde la campaña 2016-2017.