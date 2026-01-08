Unión Europea informa sobre nuevo requisito para ingresar como turista

-

Permiso será exigido en el último trimestre de este año.

Mirko Puig, jefe de misión adjunto de la Unión europea en Guatemala, explicó que durante el último trimestre de 2026 entrará en vigencia el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

Dicho sistema será obligatorio para todas las personas que deseen viajar por turismo a cualquiera de los 30 países que integran el Espacio Schengen, zona de libre circulación que permite viajar entre 29 países sin controles fronterizos internos (26 de la Unión Europea y cuatro más).

La autorización tendrá una tasa de 20 euros (Q 179.02), debe tramitar personalmente en la página oficial travel-europe.europa.eu y su entrega es de forma inmediata, solo en algunos casos puede llegar a tardar varios días.

Los turistas que viajen a Europa deben tomar en cuenta el nuevo requisito. (Foto: Archivo / Soy502)

El jefe de misión adjunto resaltó que las personas no deben llegar a los consulados o embajadas de países europeos, sino que dicho trámite se hará ya sea por la página electrónica oficial o una aplicación móvil que aún no ha sido lanzada.

Asimismo, enfatizó que por el momento el apartado para solicitar el permiso aún no está habilitado en la página oficial y que el permiso podrá ser gestionado por un tercero.

Puig indicó que es necesario que cuando las personas hagan el trámite verifiquen que utilizan la página oficial para evitar el robo de datos personales y explicó que previo la entrada en vigencia de dicha solicitud, la Unión Europea llevará a cabo una campaña masiva de divulgación

Este requisito no será únicamente para Guatemala, sino que será obligatorio para todas las naciones a las cuales no se les solicita visa para visitar el espacio europeo.

Particularidades

Con el ETIAS las personas podrán visitar por turismo los 30 países europeos hasta un máximo de 90 días. El permiso tendrá una vigencia de tres años y puede ser utilizado varias veces durante ese lapso por la persona que lo solicitó.

Asimismo, el pago de la tasa no será necesario para menores de 18 años, mayores de 70 y familiares de ciudadanos europeos. Al momento de ser aceptada la petición, el ETIAS, se enviará un correo electrónico al solicitante que contendrá los datos de confirmación.

De los 27 paises miembros de la Unión Europea, 26 integran el Espacio Schengen. (Foto: Archivo / Soy502)

Según explicó Puig, durante los primeros seis meses de entrada en vigencia del ETIAS las personas aún podrán ingresar a los espacios europeos sin el documento, pero será advertido por las autoridades migratorias de cada país.

Asimismo, terminado ese primer lapso, se abría un último periodo de gracia, que probablemente será de seis meses, en el cual la persona que no tenga el permiso podrá ingresar una única vez, será advertido, pero si en una segunda ocasión intenta ingresar a territorio europeo sin el permiso será rechazado.