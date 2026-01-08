Canciones que cumplen 20 años de lanzamiento en 2026

-

A dos décadas de su estreno, estos éxitos musicales no pasan de moda.

Este año, temas clásicos en inglés y español cumplen dos décadas de historia e impacto cultural en la industria musical.

Las canciones que marcaron el 2006 se distinguen entre sí y hacen que sus fans se identifiquen con la letra y el ritmo que no pasan de moda.

Crazy

Gnarls Barkley dominó las listas musicales a nivel internacional al mezclar los géneros soul, pop y electrónica con Crazy, un tema que se mantiene vigente con el apoyo de plataformas como TikTok.

Hips Don't Lie

Perteneciente al álbum Oral Fixation Vol. 2, Hips Don't Lie de Shakira representa la unión entre pop y ritmos latinos, junto con la combinación de versos en inglés y español. El sencillo forma parte de la tracklist oficial de la artista con su gira Las mujeres ya no lloran.

When You Were Young

La banda The Killers lanzó When You Were Young como parte del disco Sam's Town. El tema se popularizó rápidamente por su combinación de sintetizadores ochenteros con el rock. El sencillo habla de expectativas rotas y la idealización que tiene la juventud sobre ser adulto.

Welcome to the Black Parade

El sencillo forma parte del disco The Black Parade de My Chemical Romance, el cual es considerado un himno generacional del rock alternativo. La letra se centra en tocar temas sensibles como la muerte, pérdida y redención.

Me voy

Julieta Venegas se convirtió en una referente del pop en 2006 con Me voy, tema del álbum Limón y sal. Su distinguido sonido de acordeón y su letra llena de sentimiento hacen que las nuevas generaciones la adoren y sea proclamada como un himno de empoderamiento.