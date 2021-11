Pepe Aguilar y su familia sufren percance en un avión

Pepe Aguilar compartió en sus redes sociales un incidente que sufrió el avión en el que viajaba con su familia. Las mascarillas de oxígeno se activaron.

Pepe Aguilar y a su familia vivieron momentos de tensión cuando viajaban en avión hacía Los Ángeles, Estados Unidos. A través de la cuenta de Instagram del cantante, compartió una grabación de casi dos minutos en la que evidencia el incidente.

El avión en el que viajaba la familia sufrió una falla en el sistema de presurización, esto activó las mascarillas de oxígeno para los pasajeros. Esto alarmó a Aguilar y a su familia.

El video del incidente

En el video de Pepe se puede ver a sus hijos, Leonardo y Ángela Aguilar, tranquilos ante la situación, aunque su esposa, Aneliz Álvarez se mostró preocupada por lo sucedido.

''Yo tenía la mascarrilla, y yo ‘¿Qué pasa?’, entonces, me quito la mascarilla, me levanto, y cuando voy caminando hacia los pilotos me comienzo a desvanecer y me regresé a poner la mascarilla… ¡impresionante!'', detalló Pepe.

De inmediato, los seguidores de Pepe Aguilar comenzaron a enviarle mensajes positivos, incluso algunos famosos se manifestaron, como Eden Muñoz, quien escribió: ''Bendito dios es el susto nada más mi Pepe''.



Estas son las imágenes del momento:

¿Qué es la despresurización en un avión?

Este incidente ocurre cuando en una cabina de avión se acumula presión por la presurización, que logra tener niveles de oxígeno similares a los que se encuentran a bajas alturas, se comienza a perder por alguna razón, ya sea de manera rápida o lenta.

De acuerdo con la altura a la que presuntamente se encontró la familia Aguilar (38 mil pies), la pérdida de conciencia se presenta en alrededor de 30 segundos, pero no es la única consecuencia de la despresurización, ya que las personas también pueden sufrir fatiga, somnolencia, dolor de cabeza, visión borrosa y hasta pérdida de la memoria, informó el medio infobae.

Para contrarrestar este fenómeno, los pilotos deben iniciar con un descenso de emergencia lo suficientemente rápido para alcanzar un nivel de vuelo con el cual se pueda respirar sin necesidad de utilizar el sistema de oxígeno de emergencia del avión.

*Con información de TV Notas.