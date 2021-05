Pequeña sorprendió a Ricardo Arjona al cantar "Señora de las 4 décadas"

Pía es una nena que se robó el corazón de Ricardo Arjona con su interpretación de "Señora de las 4 décadas".

La pequeña Pía de 2 años es una sorprendió a su mamá, Antonella Pupo, por la entrega y perfección con la que cantó el famoso tema en Argentina.

Luego de haberla grabado en acción Antonella publicó el video en Tik Tok e Instagram sin imaginar que llegaría al mismo cantautor.

"¿Alguien sabe qué canción es?", escribió en su post la orgullosa madre.

"No es que sea fanática, mi mamá sí, es refanática, pero la estaba cantando y Pía se la aprendió y yo justo la estaba filmando, después ya no lo volvió a hacer como en el video", contó la mamá en una historia de Instagram.

Los seguidores comenzaron a etiquetar al guatemalteco, quien inmediatamente tomó el video y lo posteó en su perfil con la frase: "Nunca mejor cantada, enamorado de esta belleza".

Antonella reaccionó con mucha emoción cuando se dio cuenta que Ricardo Arjona mencionó a Pía.

"No lo puedo creer, ¡ay no!, a mi mamá le da un paro, yo les aviso porque lo fue a ver no sé cuántas veces", dijo emociona y saltando..

