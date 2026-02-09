Conductoras sufren fuerte accidente en carretera, una fallece

-

Dos mujeres sufrieron un accidente en Santa Rosa la tarde de este domingo.

Dos mujeres que se conducían en motocicleta resultaron afectadas tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 80 de la ruta que conecta la aldea El Boquerón hacia Chiquimulilla, en el departamento de Santa Rosa.

Tras el percance, Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y evaluaron a ambas mujeres.

Dos mujeres sufrieron un accidente cuando se conducían en motocicleta. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Una de ellas fue auxiliada de inmediato y, tras recibir atención prehospitalaria en el sitio, fue trasladada a un centro asistencial para su evaluación médica.

Sin embargo, la segunda mujer presentaba politraumatismo severo. Luego de la evaluación los socorristas confirmaron que había fallecido en el lugar a causa de las lesiones sufridas durante el accidente.

Una de las mujeres perdió la vida debido a las múltiples heridas tras el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las autoridades fueron notificadas para realizar las diligencias legales correspondientes y determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Hasta el momento se desconocen las causas del hecho. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Según medios locales las víctimas del percance retornaban de la Caravana del Zorro, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.