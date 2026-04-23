Balacera deja a un fallecido y al atacante herido en la zona 1

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La víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios en estado crítico.

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Durante la mañana de este jueves 23 de abril se reportó un ataque armado en la 15 calle y 15 avenida de la zona 1 capitalina, que dejó a un hombre fallecido y a uno con heridas graves.

Tras varias detonaciones de arma de fuego, vecinos llamaron a los Bomberos Municipales al percatarse que dos hombres se encontraban heridos en el lugar de los hechos.

Uno de los hombres fue trasladado al Hospital San Juan de Dios mientras que el otro falleció en el lugar de los hechos. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Al arribo de los socorristas localizaron a Michael Antonio Martinez, de 29 años, quien ya no contaba signos vitales debido a heridas en la espalda y el cráneo. Además, localizaron a Ismael Hernández Jiménez de 25 años, quien es el presunto atacante y presentaba heridas en extremidades y abdomen por lo que fue trasladado en estado delicado al Hospital San Juan de Dios bajo resguardo policial.

Según las primeras líneas de investigación, Hernández vive en el sector y se encontraba esperando a Martinez para poder atacarlo, al hacerlo puso en alerta a agentes de la Policía Nacional Civil quienes lo neutralizaron, quedando herido y en espera de los socorristas.

El atacante fue neutralizado por agentes policiales. (Foto: PNC)

Testigos indicaron que Martínez regresaba de dejar a sus hijos de un centro educativo cuando sucedió el ataque. En la escena del crimen quedaron casquillos en la cinta asfáltica, una motocicleta y otros que servirán para fortalecer las investigaciones en curso.

El lugar fue acordonado para que investigadores del Ministerio Público realicen las diligencias de ley. El paso quedó cerrado mientras se realizan los protocolos correspondientes.