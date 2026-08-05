Luto en el atletismo de Australia: Muere Natasha Ward a los 21 años

Natasha Ward, promesa del atletismo australiana, falleció a los 21 años, conmocionando a la comunidad deportiva.
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Además de destacar en las pruebas de medio fondo en Nueva Gales del Sur, Natasha era una brillante estudiante de la Universidad Macquarie de Sidney en la carrera de Ciencias del Ejercicio y del Deporte.
Su muerte fue anunciada en un comunicado por el New South Wales Athletics y el Sutherland District Athletics Club de Sídney.
"Su amabilidad y alegría tocaron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla. Su sonrisa magnética y cálida personalidad han dejado una marca permanente en el atletismo australiano. El entusiasmo y la determinación de Natasha inspiraron a sus compañeros de entrenamiento".
Hasta ahora se desconocen las causas de su fallecimiento.
¿Quién era Natasha Ward?
Fue medallista nacional de medio fondo, se especializaba en pruebas de 400, 800 y 1,500 metros. Corrió para el club Sutherland District Athletics y la federación NSW Athletics. Obtuvo la medalla de bronce en los 800 metros en los "UniSport Nationals 2026".