¿Quiénes son los 14 aspirantes que buscan la CC en representación de la Usac?

Cuatro de los 12 aspirantes a magistrado de la CC, por la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya estuvieron en dicha corte. Desean continuar en el cargo o repetir otro período.

Al parecer, el cargo de magistrado de titular o suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), es algo con lo que algunos aspirantes por la Universidad de San Carlos (USAC), no sólo buscan, sino también desean mantener o regresar.

De los 14 profesionales que presentaron su postulación para la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Carlos (USAC), a cuatro no les es ajeno el cargo, ya que han figurado en el máximo órgano constitucional como magistrado titular y suplente en diferentes períodos.

Leyla Lemus

Leyla Lemus, actual magistrada de la CC, busca su reelección en el Consejo Superior Universitario de la Usac. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Este es el caso de la actual presidenta del máximo órgano constitucional del país, Leyla Susana Lemus Arriaga, quien fue designada como magistrada titular de la CC por el expresidente Alejandro Giammattei.

En su elección, en Consejo de Ministros, resalta el voto razonado emitido por el exvicepresidente Guillermo Castillo, quien estuvo en contra del procedimiento de selección.

Lemus Arriaga no sólo es egresada como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria por la USAC, sino que cuenta con dos doctorados en derecho y derecho constitucional. El primero otorgado por la universidad estatal, y el segundo por la Universidad Mariano Gálvez.

Además, destaca que, en este proceso, la actual presidenta de la CC, es uno de los dos postulantes que, únicamente presentaron su expediente para figurar como magistrado titular.

Walter Jiménez

Walter Paulino Jiménez Texa presentó su papelería para integrar la CC por parte de la Usac. (Foto: Wilder López / Colaborador)

A esta lista se une Walter Paulino Jiménez Texaj, quien actualmente funge como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) fue electo en el cargo en el 2021por unanimidad en el 2021 por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En su historial profesional, Jiménez Texaj, además de haber sido egresado de la Universidad de San Carlos (USAC) como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, también posee un doctorado en Derecho por esta casa de estudios, así como un Magíster Artium en Gestión Jurisdiccional avalado por la Universidad San Pablo y Rural de Guatemala.

En su experiencia profesional se ha desempeñado como juez presidente del Tribunal de Sentencia Penal en los departamentos de Chimaltenango y Quiché, además en la docencia ha impartido los cursos de derecho penal, procesal penal, procesal administrativo, criminología, oratoria forense, derechos humanos, teoría del Estado y derecho constitucional.

En este grupo de magistrados y exmagistrados de la CC, también se puede mencionar Consuelo Porras, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), quien en el 2016 fue electa por el pleno de magistrados de la CSJ como suplente para el período 2016-2021.

Sin embargo, cargo que dejó en el 2018 cuando fue nombrada al frente del MP, en su primer período, por parte del expresidente Jimmy Morales.

María de los Ángeles Araujo Bohr

María de los Ángeles Araujo Bohr fue magistrada suplente de 2011 a 2015. Busca regresar a la CC. (Foto: Wilder López / Colaborador)

Por su parte, la aspirante María de los Ángeles Araujo Bohr, se desempeñó como magistrada suplente de la CC, quien en el período 2011-2015 fue nombrada por el pleno de diputados del Congreso de la República.

Araujo Bohr, cuenta con un doctorado y maestría en derecho constitucional avalado por la USAC. En su cargo como magistrada suplente de la CC fue compañera de fórmula de expresidente de la República, Alejandro Maldonado.

María Consuelo Porras Argueta

Consuelo Porras, actual jefa del MP y cuyo mandato concluye en mayo, buscará integrar la CC como magistrada titular o suplente. (Foto: Wilder López / Colaborador)

María Consuelo Porras es la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP) cuyo período vence en mayo próximo. Porras presentó papelería para participar en el proceso de elección a magistrado titular o suplente de la CC por parte del CSU.

Porras suma dos períodos en el MP. Antes, desde 2009, inició su camino por los procesos de postulación. En aquella oportunidad, participó en procesos de selección de candidatos a Magistrados de Corte de Apelaciones (CA) y Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En el 2014 volvió a postularse a las magistraturas de Corte de Apelaciones y CSJ, siendo este el año en el que, no sólo logró colocarse en la lista de candidatos remitida al Congreso de la República, sino fue electa como magistrada, siendo designada como suplente en la Sala de Corte de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia para un período de cuatro años.

En 2016, a mitad de su período, su gestión fue interrumpida, pues presentó su expediente en el proceso de postulación para magistrados de la CC, por la CSJ, resultando electa como magistrada suplente.

En el 2018, nuevamente participó en el proceso de nominación de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP, siendo electa en la lista que fuera remitida al entonces presidente de la República, Jimmy Morales, quien la eligió para su primer período al frente del órgano de la investigación penal. Luego, en 2022, participó para su reelección en el MP y el mandatario, Alejandro Giammattei la confirmó en el cargo.

Héctor Ricardo Echeverría Méndez

Héctor Ricardo Echeverría Méndez presentó su papelería para ser electo como magistrado de la CC. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

A los anteriores perfiles se añade el expediente del exmagistrado de CSJ, Héctor Ricardo Echeverría Méndez, quien además de haber integrado la Cámara Civil, también fungió como Magistrado de Sala de Corte de Apelaciones durante el período 2009-2014, y del 2016 al 2019 se desempeñó como subsecretario de la presidencia del Organismo Judicial (OJ).

Este profesional es egresado como Abogado y Notario de la USAC, casa de estudios en la que obtuvo la maestría en derecho penal.

Héctor Ovidio Caal Pérez

Héctor Ovidio Caal Pérez también presentó papelería para integrar la CC. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

A este le sigue el perfil de Héctor Ovidio Caal Pérez, quien aparece en la nómina de 277 candidatos a Corte de Sala de Apelaciones presentada por la Comisión de Postulación en el proceso efectuado en el 2019-2024. Además, se menciona su paso como letrado de la CSJ.

José Alejandro Gutiérrez Dávila

José Alejandro Gutiérrez Dávila fue uno de los primeros en acercarse a la Usac para presentar su papelería y participar en el proceso para elección de magistrado de la CC. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

José Alejandro Gutiérrez Dávila, es un Abogado y Notario egresado de la USAC, cuenta con un doctorado en derecho y una maestría en derecho penal emitido por esta casa de estudios, así como un doctorado en Filosofía de la American Andragogy University.

En el 2024 se postuló como aspirante a magistrado de Corte de Apelaciones. Del 2016 al 2020 se desempeñó como letrado de la CSJ.

Guillermo Demetrio España Mérida

Guillermo Demetrio España Mérida, actualmente miembro del CSU, con voto, como representante del cuerpo docente por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac. (Foto: Wilder López / Colaborador)

Otro aspirante es Guillermo Demetrio España Mérida, actualmente miembro del CSU, con voto, como representante del cuerpo docente por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC.

En el proceso de postulación para CSJ del 2014 se desempeñó como miembro de la Comisión de Postulación, en representación de la Asamblea de Magistrados.

Además, ha sido Magistrado presidente de Sala de Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Es egresado de la USAC.

Jorge Mario Godoy Montoya

Jorge Mario Godoy Montoya suma 15 años de ejercicio profesional como abogado. También es aspirante a magistrado por la CC. (Foto: Wilder López / Colaborador)

Otro aspirante es el Abogado y Notario, egresado por la USAC, Jorge Mario Godoy Montoya, con un ejercicio profesional de más de 15 años, en los que ha sido abogado Defensor Público de planta del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Elfego René Jerez Chacón

Elfego René Jerez Chacón también presentó papelería para participar en el proceso de elección a magistrado de la CC. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Le sigue Elfego René Jerez Chacón, quien se desempeñó como secretario administrativo del CSU, órgano que evaluará su trayectoria para llegar a la CC.

Julia Marisol Rivera

Julia Marisol Rivera, abogada y notaria egresada de la USAC, cuya experiencia de más de 22 años en administración de justicia le ha permito desenvolverse como juez de paz y jueza de primera instancia, actualmente en el municipio de Amatitlán. (Foto: Wilder López / Colaborador)

A la lista de aspirantes se agrega Julia Marisol Rivera, abogada y notaria egresada de la USAC, cuya experiencia de más de 22 años en administración de justicia le ha permito desenvolverse como juez de paz y jueza de primera instancia, actualmente en el municipio de Amatitlán.

José Luis Aguirre Pumay

José Luis Aguirre Pumay es uno de los aspirantes a ser magistrado de la CC por la Usac. (Foto: Wilder López / Colaborador)

Otro caso es el de José Luis Aguirre Pumay, abogado y notario que ha ocupado la dirección del Centro Universitario de Santa Rosa.

Luis Ernesto Cáceres

Luis Ernesto Cáceres también presentó papelería para participar en el proceso de postulación para ser magistrado de la CC. (Foto: Wilder López / Colaborador)

También Luis Ernesto Cáceres Rodríguez, quien se desempeña como director de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC.

Edwin Rolando Rueda Masaya

Erwin Rolando Rueda Masaya es profesor de la Facultad de Derecho de la Usac. (Foto: Wilder López / Colaborador)

Por último, Erwin Rolando Rueda Masaya que en el 2021 participó en el proceso de selección de candidatos a Magistrados de la CC por el CSU, en el que luego de haber sido excluido por no haber cumplido con ciertos requisitos fue incorporado al listado de aspirantes por haber sido favorecido con una acción de amparo.

Proceso de elección en la CC

El próximo 12 de febrero, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elegirá al primer magistrado titular y suplente que integrará la CC. Luego, el Consejo Superior Universitario se reunirá el 16 de febrero para realizar la votación entre los aspirantes de esta nota.

Falta el proceso de la Corte Suprema de Justicia, de la Presidencia y del Congreso de la República.

Los nuevos magistrados de la CC deberán tomar posesión el próximo 14 de abril.