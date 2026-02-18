El Congreso de la República deberá elegir a los magistrados titulares y suplentes del TSE de la nómina de candidatos presentada por la postuladora.
La Comisión de Postulación para la elaboración de la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), votó e integró la nómina que será presentada al pleno de diputados del Congreso de la República para elegir a los 5 magistrados titulares y 5 suplentes, para el período 2026-2031.
Entre la lista de candidatos destaca la elección, en su mayoría, de magistrados de Corte de Apelaciones, abogado y notarios egresados de la Universidad de San Carlos (USAC) y funcionarios de carrera en el sector justicia.
Estos son los perfiles de los 20 candidatos a magistrados del TSE:
Esmeralda Judith Orozco Navarro
- Abogada y Notaria, egresada de la USAC
- Maestría en Derecho Constitucional, USAC
- Doctorado en Filosofía en Derecho, Universidad Rural de Guatemala
- Magistrada vocal II, Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones, departamento de Zacapa
- Magistrada vocal II, Sala Primera de Corte de Apelaciones del Ramo de Familia, departamento de Guatemala
- Magistrada presidente Sala Primera de Corte de Apelaciones del Ramo de Familia del departamento de Guatemala, período 2024-2029
- Magistrada titular de la Junta de Disciplina Judicial
- Jueza de Paz del municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango
- Jueza de Paz del municipio de Zaragoza, Chimaltenango
Giovanni Francisco Soto Santos
- Abogado y Notario, egresado de la USAC
- Maestría en Derecho Laboral y Seguridad, USAC
- Magistrado Vocal II de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
- Director de Asuntos Internacionales de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social
- Inspector General de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 2008-2010
- Registrador Aeronáutico Nacional y jefe del Registro Aeronáutico Nacional, Dirección General de Aeronáutica Civil, 2003-2004
- Jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la Dirección General de Migración
Juan José Bolaños Mejía
- Abogado y Notario, egresado de la USAC
- Doctor en derecho constitucional, Universidad Regional de Guatemala
- Maestría en Derecho Procesal Penal, USAC
- Maestría en Derecho de las Mujeres, Género y Acceso a la Justicia, USAC
- Docente universitario durante 11 años
- Integrante de la Comisión de Postulación para candidatos a magistrados titulares y suplentes para el Tribunal Supremo Electoral, 2020-2026
Wilber Estuardo Castellanos Venegas
- Abogado y Notario, egresado de la USAC
- Doctor en Derecho Constitucional, Universidad Regional de Guatemala
- Maestro en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, USAC
- Magistrado vocal II, Sala Primera de Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, del departamento de Guatemala, 2019-2024
- Letrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
- Integrante de la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), período 2019-2020
Mario Alexander Velásquez Pérez
- Abogado y Notario, egresado de la USAC
- Secretario General del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Lesther Castellanos Rodas
- Abogado y Notario, egresado de la USAC
- Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad, USAC
- Doctorado en Derecho, USAC
- Juez de Paz
- Juez de Instancia
- Juez de Mayor Riesgo
- Magistrado suplente de Corte de Apelaciones
- Relator titular del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles
- Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
- Catedrático universitario de estudios de postgrados, USAC
- Docente universitario en la USAC, Universidad Mariano Gálvez
- Capacitador de la Escuela de Estudios Judiciales
José Luis de Jesús Samayoa Palacios
- Abogado y Notario, egresado USAC
- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, período 18/11/2023 al 12/10/2024
- Presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio
- Magistrado presidente de la Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, Sacatepéquez
- Magistrado vocal I de la Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, Sacatepéquez
José Alberto Godínez Rodríguez
- Abogado y Notario, egresado por la USAC
- Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica del Despacho Superior del Ministerio de Energía y Minas
- Secretario de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios,
- Defensor Público de oficio del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)
- Asesor específico en materia laboral, adscrito a la segunda secretaría de Junta Directiva del Congreso de la República, 2011
- Hermano de Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado allegado al rector de la USAC, Walter Mazariegos
Roberto Estuardo Morales Gómez
- Abogado y Notario, egresado de la USAC
- Magistrado titular vocal I, Corte de Apelaciones, 2024-2029
- Abogado Municipalidad de Cobán, 2016-2018
- Representante suplente del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) en el Consejo Directivo del Registro de Información Catastral (RIC)
- Subdirector General de Hidrocarburos, Ministerio de Energía y Minas, 1995-1996
- Coordinador del área legal del Secretario de Resolución de Conflictos del Secretario de Asuntos Agrarios de la Presidencia, 2005-2007
- Abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal
Rafael Morales Solares
- Abogado y Notario, egresado de la USAC
- Maestría en Derecho Penal, otorgado por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, México
- Maestría en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa. Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad Castilla, La Mancha, España
- Docente titular, Facultad de Derecho, Universidad Mariano Gálvez
- Presidente del Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones 2023-2024
- Asesor jurídico del Congreso de la República. 2008-2014
- Magistrado titular presidente de la Sala Segunda del Ramo Penal, 2017-2023
- Magistrado suplente de las Salas de Apelaciones Penal, Contencioso Administrativo, Civil y Menores
Rosa Mariela Josabeth Rivera Acevedo
- Abogada y Notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar (URL)
- Doctorado en Filosofía Derecho Penal, Universidad Rural de Guatemala
- Magister en Derecho Procesal, Universidad Panamericana (UPANA)
- Magistrada presidente de Corte de Apelaciones, Sala Quinta del Ramo Civil y Mercantil
Eva Marina Recinos Vásquez
- Abogada y Notario, egresada de la USAC
- Doctora en Derecho, USAC
- Maestra en Derecho Civil y Procesal Civil, USAC
- Magistrada vocal II, Sala Segunda de Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio
- Jueza de Primera Instancia Penal con competencia para conocer procesos de mayor riesgo, tanto del grupo E y B
- Jueza vocal del Tribunal de Sentencia Penal para conocer procesos de mayor riesgo grupo C
- Jueza de Ejecución del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal
- Jueza de Paz de los municipios de San Sebastián Coatán, Huehuetenango y Santa Rosa de Lima, Santa Rosa
Joaquín Rodrigo Flores Guzmán
- Abogado y Notario, Universidad Mariano Gálvez (UMG)
- Doctor en Derecho y Justicia, Universidad Panamericana (UPANA)
- Maestro en Gobierno y Gestión Pública, USAC
- Catedrático universitario, UPANA
- Director General del Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobernación
- Director Ejecutivo de la Unidad Especial Antinarcóticos, Ministerio de Gobernación
- Secretario General de la Presidencia del Organismo Judicial
- Director de Asuntos Jurídicos del Fondo de Tierras
Selvin Guadalupe Guevara Farfán
- Abogado y Notario, egresado de la Universidad Mariano Gálvez (UMG)
- Magister en Derecho Penal y Procesal Penal, UMG
- Doctorado en Derecho Constitucional, USAC
- Catedrático titular, Universidad UMG, sede Santa Rosa
- Juez de paz
- Juez de Primera Instancia Penal
Karin Virginia Romero Figueroa
- Abogado y Notario, egresado de la USAC
- Maestría en Gerencia Pública, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
- Maestría en Derecho Constitucional, USAC
- Magistrada de Corte de Apelaciones, Sala Séptima de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Huehuetenango
- Coordinadora Adjunta del Régimen Disciplinario del Organismo Judicial, del 2024 a la fecha
- Magistrada suplente de Corte de Apelaciones, 2014-2019
- Letrada de las Cámaras Civil y Penal Corte Suprema de Justicia (CSJ), 2016-2023
- Docente universitaria, 2007, Universidad Panamericana (UPANA), y USAC
Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
- Fue asesor jurídico del Parlamento Xinca para la consulta del proyecto minero Escobal
- Abogado y Notario, egresado por la USAC
- Maestro en Derecho Constitucional, USAC
- Docente universitario, Centro Universitario de Santa Rosa, USAC
- Asesor de la Municipalidad de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa
- Director Regional de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA)
- Allegado al Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas
Francisco Javier Puac Choz
- Abogado y Notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar (URL)
- Doctorado en Derecho, Universidad Mariano Gálvez (UMG)
- Maestría en Derechos Humanos, URL
- Registrador Auxiliar del Segundo Registro de la Propiedad, 2024-2025
- Vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios, 2025-2027
Sergio Amadeo Pineda Castañeda
- Abogado y Notario, egresado de la USAC
- Master en Derecho Pluralista Público y Privado, Universidad Autónoma de Barcelona
- Magistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ), 2014-2019
- Presidente de la Cámara Civil
- Integrante de la Cámara de Amparos y Antejuicios
- Magistrado presidente de la Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, 2009-2014
- Magistrado vocal I de la Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones, Cobán, Alta Verapaz, 2004-2009
- Profesor titular VIII por oposición, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC
Julio César Recinos Fabián
- Abogado y Notario, egresado de la USAC
- Maestría en derecho procesal penal y juicios orales, Secretaria de Educación de Quintana Roo, México
- Oficial III del Juzgado de Primera Instancia Penal de turno, Guatemala
- Auxiliar Fiscal I, Fiscalía de Sección Contra el Crimen Organizado
- Agente Fiscal de la Agencia Fiscal de la Mujer, Zacapa
- Agente Fiscal de la Fiscalía de Extinción de Dominio
- Fiscal de Sección de la Fiscalía de Extinción de Dominio
- Allegado a la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP)
Alfredo Skinner-Klée
- Abogado y Notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar (URL)
- Exdirector del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 2004-2008
- Presidente de la Junta Directiva del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (CENAC)