Estos son los perfiles de los 20 candidatos a magistrados del TSE

  • Por Cristóbal Veliz
17 de febrero de 2026, 19:39
La Postuladora para TSE entregó al Congreso de la República la nómina de 20 candidatos a magistrados titulares y suplentes para el TSE. Wilder López/Soy502

El Congreso de la República deberá elegir a los magistrados titulares y suplentes del TSE de la nómina de candidatos presentada por la postuladora.

La Comisión de Postulación para la elaboración de la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), votó e integró la nómina que será presentada al pleno de diputados del Congreso de la República para elegir a los 5 magistrados titulares y 5 suplentes, para el período 2026-2031.

Entre la lista de candidatos destaca la elección, en su mayoría, de magistrados de Corte de Apelaciones, abogado y notarios egresados de la Universidad de San Carlos (USAC) y funcionarios de carrera en el sector justicia.

Estos son los perfiles de los 20 candidatos a magistrados del TSE:

Esmeralda Judith Orozco Navarro

  • Abogada y Notaria, egresada de la USAC
  • Maestría en Derecho Constitucional, USAC
  • Doctorado en Filosofía en Derecho, Universidad Rural de Guatemala
  • Magistrada vocal II, Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones, departamento de Zacapa
  • Magistrada vocal II, Sala Primera de Corte de Apelaciones del Ramo de Familia, departamento de Guatemala
  • Magistrada presidente Sala Primera de Corte de Apelaciones del Ramo de Familia del departamento de Guatemala, período 2024-2029
  • Magistrada titular de la Junta de Disciplina Judicial
  • Jueza de Paz del municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango
  • Jueza de Paz del municipio de Zaragoza, Chimaltenango

Esmeralda Orozco. (Foto: Guatemala Visible)
Giovanni Francisco Soto Santos

  • Abogado y Notario, egresado de la USAC
  • Maestría en Derecho Laboral y Seguridad, USAC
  • Magistrado Vocal II de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
  • Director de Asuntos Internacionales de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social
  • Inspector General de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 2008-2010
  • Registrador Aeronáutico Nacional y jefe del Registro Aeronáutico Nacional, Dirección General de Aeronáutica Civil, 2003-2004
  • Jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la Dirección General de Migración

Giovani Francisco Soto. (Foto: Guatemala Visible)
Juan José Bolaños Mejía

  • Abogado y Notario, egresado de la USAC
  • Doctor en derecho constitucional, Universidad Regional de Guatemala
  • Maestría en Derecho Procesal Penal, USAC
  • Maestría en Derecho de las Mujeres, Género y Acceso a la Justicia, USAC
  • Docente universitario durante 11 años
  • Integrante de la Comisión de Postulación para candidatos a magistrados titulares y suplentes para el Tribunal Supremo Electoral, 2020-2026

Juan José Bolaños. (Foto: Guatemala Visible)
Wilber Estuardo Castellanos Venegas

  • Abogado y Notario, egresado de la USAC
  • Doctor en Derecho Constitucional, Universidad Regional de Guatemala
  • Maestro en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, USAC
  • Magistrado vocal II, Sala Primera de Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, del departamento de Guatemala, 2019-2024
  • Letrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
  • Integrante de la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), período 2019-2020

Wilber Estuardo Castellanos. (Foto: Guatemala Visible)
Mario Alexander Velásquez Pérez

  • Abogado y Notario, egresado de la USAC
  • Secretario General del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Mario Alexander Velásquez. (Foto: Guatemala Visible)
Lesther Castellanos Rodas

  • Abogado y Notario, egresado de la USAC
  • Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad, USAC
  • Doctorado en Derecho, USAC
  • Juez de Paz
  • Juez de Instancia
  • Juez de Mayor Riesgo
  • Magistrado suplente de Corte de Apelaciones
  • Relator titular del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles
  • Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
  • Catedrático universitario de estudios de postgrados, USAC
  • Docente universitario en la USAC, Universidad Mariano Gálvez
  • Capacitador de la Escuela de Estudios Judiciales

Lesther Castellanos. (Foto: Guatemala Visible)
José Luis de Jesús Samayoa Palacios

  • Abogado y Notario, egresado USAC
  • Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, período 18/11/2023 al 12/10/2024
  • Presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio
  • Magistrado presidente de la Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, Sacatepéquez
  • Magistrado vocal I de la Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, Sacatepéquez

José Luis Samayoa. (Foto: Guatemala Visible)
José Alberto Godínez Rodríguez

  • Abogado y Notario, egresado por la USAC
  • Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica del Despacho Superior del Ministerio de Energía y Minas
  • Secretario de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios,
  • Defensor Público de oficio del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)
  • Asesor específico en materia laboral, adscrito a la segunda secretaría de Junta Directiva del Congreso de la República, 2011
  • Hermano de Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado allegado al rector de la USAC, Walter Mazariegos

José Alberto Godínez. (Foto: Guatemala Visible)
Roberto Estuardo Morales Gómez

  • Abogado y Notario, egresado de la USAC
  • Magistrado titular vocal I, Corte de Apelaciones, 2024-2029
  • Abogado Municipalidad de Cobán, 2016-2018
  • Representante suplente del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) en el Consejo Directivo del Registro de Información Catastral (RIC)
  • Subdirector General de Hidrocarburos, Ministerio de Energía y Minas, 1995-1996
  • Coordinador del área legal del Secretario de Resolución de Conflictos del Secretario de Asuntos Agrarios de la Presidencia, 2005-2007
  • Abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal

Roberto Estuardo Morales. (Foto: Guatemala Visible)
Rafael Morales Solares

  • Abogado y Notario, egresado de la USAC
  • Maestría en Derecho Penal, otorgado por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, México
  • Maestría en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa. Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad Castilla, La Mancha, España
  • Docente titular, Facultad de Derecho, Universidad Mariano Gálvez
  • Presidente del Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones 2023-2024
  • Asesor jurídico del Congreso de la República. 2008-2014
  • Magistrado titular presidente de la Sala Segunda del Ramo Penal, 2017-2023
  • Magistrado suplente de las Salas de Apelaciones Penal, Contencioso Administrativo, Civil y Menores

Rafael Morales. (Foto: Guatemala Visible)
Rosa Mariela Josabeth Rivera Acevedo

  • Abogada y Notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar (URL)
  • Doctorado en Filosofía Derecho Penal, Universidad Rural de Guatemala
  • Magister en Derecho Procesal, Universidad Panamericana (UPANA)
  • Magistrada presidente de Corte de Apelaciones, Sala Quinta del Ramo Civil y Mercantil

Rosa Mariela Rivera. (Foto: Guatemala Visible)
Eva Marina Recinos Vásquez

  • Abogada y Notario, egresada de la USAC
  • Doctora en Derecho, USAC
  • Maestra en Derecho Civil y Procesal Civil, USAC
  • Magistrada vocal II, Sala Segunda de Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio
  • Jueza de Primera Instancia Penal con competencia para conocer procesos de mayor riesgo, tanto del grupo E y B
  • Jueza vocal del Tribunal de Sentencia Penal para conocer procesos de mayor riesgo grupo C
  • Jueza de Ejecución del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal
  • Jueza de Paz de los municipios de San Sebastián Coatán, Huehuetenango y Santa Rosa de Lima, Santa Rosa

Eva Marina Recinos. (Foto: Guatemala Visible)
Joaquín Rodrigo Flores Guzmán

  • Abogado y Notario, Universidad Mariano Gálvez (UMG)
  • Doctor en Derecho y Justicia, Universidad Panamericana (UPANA)
  • Maestro en Gobierno y Gestión Pública, USAC
  • Catedrático universitario, UPANA
  • Director General del Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobernación
  • Director Ejecutivo de la Unidad Especial Antinarcóticos, Ministerio de Gobernación
  • Secretario General de la Presidencia del Organismo Judicial
  • Director de Asuntos Jurídicos del Fondo de Tierras

Joaquín Flores. (Foto: Guatemala Visible)
Selvin Guadalupe Guevara Farfán

  • Abogado y Notario, egresado de la Universidad Mariano Gálvez (UMG)
  • Magister en Derecho Penal y Procesal Penal, UMG
  • Doctorado en Derecho Constitucional, USAC
  • Catedrático titular, Universidad UMG, sede Santa Rosa
  • Juez de paz
  • Juez de Primera Instancia Penal

Selvin Guevara. (Foto: Guatemala Visible)
Karin Virginia Romero Figueroa

  • Abogado y Notario, egresado de la USAC
  • Maestría en Gerencia Pública, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
  • Maestría en Derecho Constitucional, USAC
  • Magistrada de Corte de Apelaciones, Sala Séptima de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Huehuetenango
  • Coordinadora Adjunta del Régimen Disciplinario del Organismo Judicial, del 2024 a la fecha
  • Magistrada suplente de Corte de Apelaciones, 2014-2019
  • Letrada de las Cámaras Civil y Penal Corte Suprema de Justicia (CSJ), 2016-2023
  • Docente universitaria, 2007, Universidad Panamericana (UPANA), y USAC

Karin Romero. (Foto: Guatemala Visible)
Quelvin Otoniel Jiménez Villalta

  • Fue asesor jurídico del Parlamento Xinca para la consulta del proyecto minero Escobal
  • Abogado y Notario, egresado por la USAC
  • Maestro en Derecho Constitucional, USAC
  • Docente universitario, Centro Universitario de Santa Rosa, USAC
  • Asesor de la Municipalidad de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa
  • Director Regional de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA)
  • Allegado al Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas 

Quelvin Jiménez. (Foto: Guatemala Visible)
Francisco Javier Puac Choz

  • Abogado y Notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar (URL)
  • Doctorado en Derecho, Universidad Mariano Gálvez (UMG)
  • Maestría en Derechos Humanos, URL
  • Registrador Auxiliar del Segundo Registro de la Propiedad, 2024-2025
  • Vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios, 2025-2027

Francisco Javier Puac. (Foto: Guatemala Visible)
Sergio Amadeo Pineda Castañeda

  • Abogado y Notario, egresado de la USAC
  • Master en Derecho Pluralista Público y Privado, Universidad Autónoma de Barcelona
  • Magistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ), 2014-2019
  • Presidente de la Cámara Civil
  • Integrante de la Cámara de Amparos y Antejuicios
  • Magistrado presidente de la Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, 2009-2014
  • Magistrado vocal I de la Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones, Cobán, Alta Verapaz, 2004-2009
  • Profesor titular VIII por oposición, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC

Sergio Pineda. (Foto: Guatemala Visible)
Julio César Recinos Fabián

  • Abogado y Notario, egresado de la USAC
  • Maestría en derecho procesal penal y juicios orales, Secretaria de Educación de Quintana Roo, México
  • Oficial III del Juzgado de Primera Instancia Penal de turno, Guatemala
  • Auxiliar Fiscal I, Fiscalía de Sección Contra el Crimen Organizado
  • Agente Fiscal de la Agencia Fiscal de la Mujer, Zacapa
  • Agente Fiscal de la Fiscalía de Extinción de Dominio
  • Fiscal de Sección de la Fiscalía de Extinción de Dominio
  • Allegado a la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP)

Julio César Recinos. (Foto: Guatemala Visible)
Alfredo Skinner-Klée

  • Abogado y Notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar (URL)
  • Exdirector del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 2004-2008
  • Presidente de la Junta Directiva del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (CENAC)

Alfredo Skinner-Klée. (Foto: Guatemala Visible)
