Crudo relato: compañero del periodista fallecido en Ucrania narra lo sucedido

El fotógrafo colombiano-estadounidense herido en los ataques en Ucrania narra cómo murió el periodista del New York Times.

Juan Arredondo, de 45 años, es el fotoperiodista herido en el ataque en el que ha muerto Brent Renaud. El fotógrafo también resultó este domingo herido cuando las tropas rusas abatieron el carro en el que se encontraba en la localidad de Irpen, al oeste de Kiev.

El reportero gráfico de origen colombiano estadounidense cuenta lo sucedido mientras es atendido en el hospital.

Indica que su amigo, Brent Renaud, ahora fallecido, recibió un disparo en el cuello. Ellos estaban haciendo cobertura de los refugiados cuando fueron sorprendidos por el tiroteo.

ACTUALIZACIÓN | El fotógrafo colombiano-americano Juan Arredondo, de 45 años, es el periodista herido en el ataque en el que ha muerto Brent Renaud. En este vídeo de @annalisacamilli cuenta lo ocurrido pic.twitter.com/YFzUDlwcmP — EL PAÍS (@el_pais) March 13, 2022





Juan Arredondo, nacido en Pereira y ganador del World Press Photo, estaba con el documentalista estadounidense Brent Renaud y explicó en un video cómo sucedió el suceso.

"Mi amigo Brent Reanud fue herido en el cuello y lo dejaron atrás. Y nos separamos", afirmó el fotógrafo en el vídeo de un minuto de duración. Las autoridades ucranianas acusaron a los "ocupantes rusos" de abrir fuego contra el coche de los dos periodistas estadounidenses.

El documentalista Brent Renaud falleció tras los disparos rusos. (Foto: Twitter)





El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, su sigla en inglés) afirmó que el ataque supone una violación de la ley internacional. La muerte de Renaud, de 51 años, fue confirmada inicialmente por la Policía de Kiev, quien culpó a las fuerzas rusas del suceso.



Poco después del fallecimiento del periodista, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió una investigación para esclarecer las causas, mientras que el Gobierno de Estados Unidos prometió aplicar las "consecuencias apropiadas", aunque apuntó que está en contacto con las autoridades ucranianas para lograr más información sobre el incidente.