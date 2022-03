Un periodista de NYT muere en un ataque cerca de Kiev

El videoperiodista Brent Renaud ha fallecido en una ofensiva rusa en la ciudad de Irpin, según informa la policía de esa ciudad. Otro periodista resultó herido y trasladado al hospital.

Un periodista estadounidense murió a tiros y otro resultó herido este domingo en Irpin, un suburbio del noroeste de Kiev donde las fuerzas ucranianas combaten a los militares rusos, informaron a AFP fuentes concordantes.

Los dos hombres fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en un vehículo con un civil ucraniano, que también fue herido, precisó a AFP Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que trató a las víctimas.

Las autoridades ucranianas acusaron rápidamente a las fuerzas rusas de haber disparado contra los periodistas, pero de momento se desconoce de dónde provenían los tiros. Periodistas de AFP que se encontraban en esa zona el domingo, escucharon tiros de artillería y de armas ligeras.

Un periodista de AFP vio el cuerpo de la víctima, que llevaba encima sus documentos de identidad, incluyendo una acreditación del New York Times.

El New York Times ha confirmado el deceso el periodista. (Foto: captura de pantalla)

Se trata de Brent Renaud, de 50 años, un fotógrafo y realizador, precisó en un comunicado el diario estadounidense. Había colaborado con el rotativo en el pasado, pero no trabajaba para ese medio en Ucrania, según ese comunicado.

Algunos videos en redes sociales muestran al otro periodista herido siendo trasladado al hospital.