Persecución entre guatemalteco y ICE deja a una maestra sin vida

El guatemalteco se pasó un semáforo en rojo y chocó contra otro vehículo, cuya conductora era una maestra.

Por querer huir de autoridades migratorias y evitar una posible deportación, un guatemalteco ahora podría pasar muchos años en prisión tras protagonizar una persecución que derivó en la muerte de una maestra en Savannah, Georgia.

El accidente ocurrió el lunes por la mañana, alrededor de las 7:45 a. m., cerca de una comisaría del Departamento de Policía del Condado de Chatham, cuando agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizaban un operativo en la zona de Truman Parkway.

Según autoridades, durante la operación intentaron detener el vehículo de Óscar Vásquez López. Sin embargo, el compatriota no obedeció y escapó de la escena a alta velocidad, por lo que oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) salieron detrás de él.

El guatemalteco podría enfrentar varios años de cárcel. (Foto: Univisión)

En su huida, el connacional dio una vuelta imprudente, se pasó un semáforo en rojo y chocó contra otro vehículo, cuya conductora era Linda Davis, docente de la escuela Hesse K-8, donde impartía clases desde kínder hasta secundaria.

La maestra fue trasladada a un hospital, donde falleció horas después debido a las heridas. En tanto, Vásquez resultó con lesiones leves y quedó bajo custodia.

Linda Davis impartía clases desde hacía varios años en Hesse K-8 School. (Foto: K-8 School)

Ahora, el guatemalteco enfrenta cargos de homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente, manejar sin licencia válida y no obedecer dispositivos de tránsito. Las autoridades federales indicaron que el sospechoso ingresó ilegalmente a Estados Unidos en una fecha desconocida y tenía una orden final de deportación emitida en 2024.

Por su parte, la policía local aclaró que no participó en la persecución y que no había sido notificada previamente del operativo federal. Mientras tanto, la escuela recordó a Davis como "un miembro muy querido de nuestra familia escolar".

*Con información de WTOC