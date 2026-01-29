Personalidades lamentan la muerte del chef Héctor Aldana

La muerte del chef Héctor Aldana causó estupor en la comunidad de la televisión guatemalteca, varios allegados han lamentado su partida.
EN CONTEXTO: Fallece el chef de la televisión guatemalteca Héctor Aldana
El personaje de la televisión nacional falleció luego de batallar con un padecimiento, aunque aún no se ha detallado de manera oficial.
Algunas personas que lo conocieron alabaron su carisma y amabilidad, mencionaron su sorpresa por su pronta partida.
El mago César Soto comentó que conoció a Héctor en el teatro del IGA, al asistir a sus presentaciones de magia junto a su hija.
La chef Melissa Castellanos, quien actualmente integra el programa "Viva la mañana" también dio sus muestras de cariño.
Guatevisión lamentó la partida, además de la página del Barrio Gerona, cuyo administrador conocía al famoso.