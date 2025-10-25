PET-3: Cámara de Industria urge sacar una nueva licitación

-

La Cámara de la Industria urgió lanzar una nueva licitación para la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica.

Luego de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) declarara desierta la licitación correspondiente al Plan de Expansión de Transmisión Eléctrica (PET-3), la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), urgió acciones inmediatas y lanzar una nueva licitación.

En el proceso que recién fue concluido por las autoridades del MEM, el único oferente ante la junta calificadora fue el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) a través de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE).

El pasado 7 de octubre el Inde entregó su oferta para la licitación del Plan de Transmisión Eléctrica. (Foto: Archivo / Soy502)

Sin embargo, debido a la presencia de una serie de errores de tipo técnico en la propuesta del oferente, el proyecto no fue adjudicado.

De acuerdo con la CIG, es necesario lanzar una nueva licitación que permita ampliar la capacidad de transmisión del Sistema Principal de Transporte "respondiendo a las necesidades actuales y futuras de país".

También recomendaron acercar las líneas de transmisión a las fuentes de energía renovable "en coherencia con la política energética nacional y los compromisos de transición energética".

Para finalizar, expusieron como necesario diseñar bases de licitación más competitivas y participativas "que incentiven la inversión y la competencia entre las empresas del sector".

Soy502 dio a conocer que había inconformidades entre las empresas privadas con el proceso de licitación inicial, destinada a fortalecer la electrificación rural.

La licitación PET-3 estaba prevista para la construcción de 14 subestaciones en Petén, Alta Verapaz y Quetzaltenango, así como el levantado de más de 500 kilómetros de nuevas líneas de transporte de energía eléctrica.

Sobre la postura de la CIG, se intentó conocer la versión de las autoridades del MEM, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta al respecto.