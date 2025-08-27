Empresario alemán destaca oportunidad y potencial de invertir en Guatemala

-

Peter Unmüssig, presidente del Grupo Unmüssig, uno de los líderes en desarrollo inmobiliario en Alemania, visitó Guatemala recientemente para reafirmar su compromiso con el desarrollo urbano del país.

En esta entrevista, el empresario alemán Peter Unmüssig habló con EconomíaHoy sobre los proyectos de su empresa, su visión para el futuro de la capital y la sólida alianza con Impulsa.

¿Podría presentarnos brevemente al Grupo Unmüssig y la trayectoria que los ha llevado a invertir en Guatemala?

Somos una empresa familiar alemana con casi 80 años de historia. Empezamos en el sector de la construcción, haciendo puentes, canales y túneles, y hemos crecido hasta convertirnos en líderes en el desarrollo de grandes proyectos de construcción general para fondos de pensiones, compañías de seguros y el sector público en Europa. Facturamos alrededor de 500 millones de euros y gestionamos activamente proyectos por 2.2 mil millones de euros.

Nuestra llegada a Guatemala fue motivada por el amor. Estoy casado con una guatemalteca y, al estar aquí, vi la oportunidad de aplicar la experiencia y el know-how que hemos adquirido. Esta motivación nos llevó a asociarnos con Impulsa, y juntos hemos desarrollado proyectos que superan los US$100 millones.

¿Cómo describiría su experiencia con sus socios locales y qué desafíos y oportunidades han encontrado en el sector inmobiliario del país?

Nuestra experiencia ha sido muy buena. Nos llevamos una muy buena impresión y encontramos un ambiente de trabajo muy agradable. Los arquitectos y profesionales de la construcción son realmente muy calificados, y nuestra experiencia de subcontratación ha sido excelente.

No veo grandes desafíos en el sector de la vivienda vertical, ya que es nuestro negocio diario desde hace 80 años. Nuestro enfoque es traer la alta calidad alemana a nuestros proyectos aquí, y vemos que la sinergia con la ingeniería y las ideas locales funciona muy bien. Vemos un gran potencial en el país, especialmente en el sector de los condominios.

Unmüssig habló sobre la inversión en inmuebles en la Ciudad de Guatemala. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

¿Qué lo hace pensar que Guatemala tiene este potencial, y qué oportunidades ve para el desarrollo urbano a futuro?

Guatemala es un mercado en crecimiento. El tráfico en la Ciudad de Guatemala es un problema que está llevando a la ciudad al colapso, y creo que la solución es la construcción de pequeños apartamentos dentro de la ciudad. Esto permitiría a la gente vivir más cerca de su trabajo, reduciendo los tiempos de traslado y la contaminación.

Además, el gobierno debe pensar en soluciones de transporte masivo, como un metro o un sistema de autobuses, para que la gente no tenga que usar su propio vehículo para ir al trabajo.

¿Hay planes para expandir su modelo a Guatemala, y han considerado invertir en otras ciudades fuera de la capital?

Sí, además de la construcción y el desarrollo, también tenemos una cadena de hoteles y un modelo de pensiones, que son alojamientos de estancia más prolongada. Queremos traer esta experiencia a Guatemala.

Nos gustaría construir un hotel y una pensión en la Ciudad de Guatemala, así como una pensión en Antigua. Creemos que Antigua, al ser un destino turístico internacional, tiene un gran potencial para este tipo de alojamiento. Aunque no tenemos experiencia en el campo, estamos abiertos a invertir en la segunda ciudad más grande de Guatemala si vemos que es un buen mercado. También hemos considerado la posibilidad de desarrollar comunidades pequeñas en el interior del país, si hay una demanda clara.

(Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Teniendo en cuenta sus proyectos actuales y futuros, ¿cuál es el plan a largo plazo del Grupo Unmüssig en Guatemala?

Actualmente, tenemos cinco proyectos en desarrollo y estamos buscando terrenos para la próxima generación. Lo más importante es que hemos venido a Guatemala para quedarnos. No somos una empresa que viene por uno o dos proyectos y luego se va. Queremos que la empresa guatemalteca sea de largo plazo, crecer y convertirnos en desarrolladores importantes en la ciudad.

A largo plazo, veo un gran potencial en el mercado de inversiones en Guatemala. En Alemania, existen fondos de pensiones y seguros que invierten en portafolios de edificios de alquiler y luego venden acciones a personas que buscan ingresos para su jubilación. Este tipo de mercado aún no existe aquí, pero con nuestra experiencia y know-how, creemos que podemos ayudar a desarrollarlo.