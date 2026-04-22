Petróleo sube pese a la tregua indefinida entre EEUU e Irán

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Petróleo sube sin que la tregua indefinida entre EEUU e Irán tranquilice a los mercados.

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Los precios del petróleo subieron este miércoles 22 de abril, luego de que la extensión del presidente Donald Trump de la tregua con Irán no compensara el prolongado doble bloqueo del estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para junio, la referencia mundial, subió un 3,48% hasta 101,91 dólares. Ante este hecho, se evidencia la primera vez en más de dos semanas que cierra por encima de los 100 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, ganó un 3,67% hasta 92,96 dólares.

Un panel muestra los precios de las acciones en la Bolsa de Nueva York el 22 de abril de 2026. (Foto: AFP)

El presidente Trump extendió el cese al fuego con Teherán indefinidamente el pasado martes 21 de abril en horas de la noche.

Pese a los intentos de culminar con el conflicto y las treguas, la situación en el estrecho de Ormuz, donde, en tiempos preguerra, transitaba una quinta parte de la producción mundial de crudo permanece bajo tensión.

El cierre de esta vía marítima ha desestabilizado la economía mundial. (Foto ilustrativa: iStock)

Este miércoles, Teherán descartó su reapertura mientras que persista el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes. Dos buques que intentaron cruzar el vital paso marítimo para las exportaciones del Golfo fueron incautados por Irán.

"La probabilidad de que esta guerra pueda prolongarse mucho más allá de finales de este mes va en aumento", dijo Morrison.

"Cada vez más indicadores muestran que la escasez, en particular de combustible para aviación, se agrava", dijo Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

*Con información de AFP