¿Dónde están las vacunas? Esto es lo que responde el Gobierno

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aseguraron que han negociado compra de vacunas con Pfizer, Jhonson & Jhonson y Sputnik (Rusia), por lo que en las próximas semanas comenzarán a recibir los primeros lotes.

Según la ministra de Salud, Amelia Flores, Guatemala tiene avances importantes, principalmente con la vacuna Sputnik V con la cual existen dos escenarios: el primero es que el gobierno ruso realizará una donación de 50 mil dosis, no precisó la fecha en que podrían recibirse y el segundo es que negoció la compra de 4 millones de vacunas que podrían ingresar al país en las próximas dos semanas.

"Esperaríamos para la segunda semana de marzo estar aplicándola", prometió la ministra durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 24 de febrero.

Además, comentó que Guatemala negoció con Pfizer y la semana pasada el país concluyó con enviar la documentación para la compra de 7 millones de vacunas. Estas podrían ser entregadas la primera semana de abril. "Al terminar la Semana Santa vamos a estar vacunando con ella", detalló, pero explicó que se recibirá por lotes de tres entregas trimestrales.

Mientras que con Jhonson & Jhonson ya se dio un primer anticipo para la compra de 900 mil vacunas, las cuales requieren de una sola dosis y podría recibirse en abril, siempre que cuenten con registros internacionales que les permitan el ingreso al país.

También indicó que este jueves 25 de febrero se prevé la recepción de 5 mil dosis de la vacuna Moderna para aplicársela a 2,500 trabajadores de la salud. Se está priorizando a médicos y enfermeras. Esto corresponde a una donación realizada por el Gobierno de Israel.

Retrasos y molestias

La ministra de Salud reconoció que con el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha habido un retraso y falta de comunicación.

"A la fecha no hemos tenido comunicación seria o escrita por la OMS o Covax. Sabemos que AstraZeneca tiene problema a nivel mundial y hay escasez y creemos que por eso no la hemos recibido. Pero, no ha habido ninguna información oficial", justificó la funcionaria.

Por esta razón, aseguró que este martes 23 de febrero se envió un oficio "muy serio en el que se manifiesta el descontento por esta irresponsabilidad que se está dando. El año pasado dimos un anticipo importante y a la fecha no hay comunicación fluida", criticó.

Flores también justificó: "En otros países ya tienen la vacuna por razones muy diferentes a la nuestra. Los países que tienen vacunas hoy, pagaron su vacuna el año pasado. Nosotros pudimos comprar hasta este año".