¿Se utilizaron las pruebas falsas para detectar Covid-19?

Luego que la ministra de Salud, Amelia Flores, denunciara la adquisición pruebas falsas para detectar el Covid-19, ha surgido la duda sobre ¿cuántas de estas se utilizaron en pacientes? y si la falta de efectividad de los test fue la alerta para accionar ante el Ministerio Público (MP).

El 15 de febrero el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) denunció la adquisición de 30 mil pruebas, posiblemente falsificadas, para detectar el coronavirus por las que pagaron 7.4 millones de quetzales. En la acción se señala a la empresa Kron Científica e Industrial y al, ahora viceministro de Deportes, Ronaldo Estrada, quien antes fungía como Gerente General Administrativo y Financiero de la cartera de Salud.

Fuentes del Área de Salud de Huehuetenango aseguran que no se utilizó ninguna de las pruebas en pacientes y que solicitaron la verificación de las pruebas como parte de la rutina de control de calidad.

Sin embargo, la viceministra Técnica del MSPAS, Lucrecia Ramírez, aseguró en una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que de las 30 mil pruebas que se adquirieron a Kron, 15 mil se entregaron a Huehuetenango y la misma cantidad en Chimaltenango, pero hubo dudas desde que se utilizó el primer test.

"Cuando empezaron a utilizarla se dieron cuenta que la prueba no era reactiva... no daba ningún tipo de reacción, eso llamó la atención a los químicos biólogos de Huehuetenango y empezaron a hacer comparaciones y solicitaron al Laboratorio Nacional de Salud que analizara las pruebas", detalló.

Ramírez explicó que, debido a las irregularidades en los test, la empresa Kron cambió 3 mil 500 pruebas que sí funcionaron, pero reconoció que se utilizaron 5,100 para hacer los análisis de laboratorio.

"Quiero dejar claro que ninguna de las pruebas se utilizaron en pacientes. Los químicos biólogos identificaron rápido que no eran efectivas para hacer ningún tipo de diagnóstico", aseguró.

No obstante, Laboratorio de Datos realizó un análisis de los tamizajes y positividad del Covid-19 en Huehutenango. Según explican, el promedio de pruebas realizadas en ese departamento era de 775 semanales, pero en enero subieron a 9,363 y en febrero fueron 6,384 de estas el 98% de los tamizajes dio negativo.

¿Cómo se dieron cuenta?

Soy502 tuvo acceso al informe emitido por el Laboratorio Nacional de Salud, en donde se explica que el Área de Salud de Huehuetenango solicitó un análisis del lote recibido, debido a que identificaron varias irregularidades, entre ellas:

El kit no llevaba instrucciones impresas incluidas. Los viales de reactivo estaban mal identificados. No había relación entre la cantidad de reactivo con la cantidad de reacciones o determinaciones. Al momento de su uso, no hubo amplificación de la curva de detección en el equipo utilizado, principalmente en controles positivos. Las impresiones en las etiquetas estaban borrosas y no se leía bien.

Aunque la viceministra Técnica indicó que se utilizaron 3,500 test para hacer pruebas sobre su funcionalidad, el Laboratorio Nacional de Salud indicó que sólo procesaron 45 muestras tomadas con el hiposo del kit de Atila, entregado por la sociedad anónima Kron.

En el análisis lograron detectar que "ninguna de las 45 muestras analizadas amplificó resultados", por lo que realizaron un nuevo procedimiento con 15 de las 45 utilizadas previamente y de estas 6 fueron positivas y 9 negativas y concluyeron que "no se obtuvo resultados válidos".

¿Por qué se contrató a Kron?

Muchas dudas han surgido desde que trascendió la denuncia. La sociedad anónima Kron Científica e Industrial aún no se ha pronunciado. Sin embargo, el viceministro del Deporte, que antes fungía como gerente de Administrativo Financiero del MPSAS, aseguró que la empresa se contrató porque ofrecieron un precio más barato.

No obstante, no es lo que figura en Guatecompras, pues la oferta más barata la presentó el Grupo Preci, quien no ganó la licitación. Al respecto, Estrada dijo que la licitación no era solo para test de Covid-19, sino que se habían licitado otros productos y como "la oferta era flexible" se contrató a Kron con una cierta cantidad de pruebas.

"No teníamos cómo saber que las pruebas estarían malas. Ellos presentaron, bajo declaración jurada, una serie de requerimientos legales que los hacían aptos para ofertar y ganar. Incluso, fue el mismo MSPAS el que certificó que la empresa Kron era un distribuidor apto de test", manifestó a Estrada en su defensa.

El, ahora viceministro del Deportes justificó que la empresa Atila BioSystems emitió una carta de autorización a Kron como empresa autorizada para importar, enviar ofertas, vender y publicitar sus productos en Guatemala, Incluso, cuenta con una apostilla del Departamento de Estado de Texas, en Estados Unidos.

"No había forma de saber que la empresa nos iba a estafar. Cumplía con todas las especificaciones técnicas y jurídicas. Mi trabajo era verificar la documentación, no la veracidad o funcionalidad de las pruebas, imagínese que se hiciera en todas las compras que hace Salud, no se acabaría nunca", manifestó Estrada.

Sin embargo, la ministra de Salud, Amelia Flores, acusó al exgerente Administrativo Financiero de manipular documentación, debido a que los test nunca ingresaron a las bodegas del MSPAS, sino que se fueron directo a los departamentos de Chimaltenango y Huehuetenango.

Pero Estrada justifica que esa acción fue autorizada por el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, por petición del jefe de Sección de Compras, Jorge Archila, debido a que en las bodegas de Salud, ubicadas en zona 7, no hay cuartos fríos para resguardar las pruebas.

"Todo estaba administrativamente en orden, no hubo nada anómalo. Incluso, en una reunión que tuve con la ministra de Salud, ella dijo que desconocía que Coma había firmado esa autorización y que yo aparecía en la denuncia. Creo que la ministra fue sorprendida en su buena fe", manifestó.