PGN acciona para frenar elección de Walter Mazariegos y emplaza al CSU

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La PGN accionó para impedir la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac y pide emplazar al Consejo Superior Universitario para que rinda un informe al respecto en 48 horas.

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La noche de este 23 de junio trascendió que la Procuraduría General de la Nación (PGN) interpuso una acción de emparo para ordenar al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) la anulación de la reunión en la cual resultó reelecto Walter Mazariegos como rector de dicha casa de estudios.

La acción se refiere de manera expresa a la elección celebrada el pasado 8 de abril en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en la cual se concretó dicha elección. Sin embargo, las autoridades de la PGN alegan que hubo "evidentes y notorios vicios e irregularidades acaecidos previamente y durante el proceso electoral".

Horas antes, el presidente Bernardo Arévalo, aseguró en la conferencia de prensa denominada La Ronda, que la Contraloría General de Cuentas determinó que Mazariegos no cuenta con finiquito vigente y recordó que, además enfrenta una serie de denuncias por lo que desde esa perspectiva existen impedimentos para que pueda asumir el cargo.

"Lo primero es que la Contraloría ya dijo que Walter Mazariegos no tiene finiquito y tiene además 17 denuncias ante el MP. Desde el punto de vista que nosotros entendemos, no va a poder tomar posesión", aseveró el gobernante.

Agregó: "Entonces en ese momento habrá que ver cómo se sale del entuerto para lograr un proceso legítimo que permita que haya autoridades cuya elección responda a los procesos verdaderamente legales".

Durante el acto cuestionado, se recordó que la elección se concretó con quórum se 52 electores presentes de 75 acreditados por el CSU, Mazariegos logró 50 votos a favor.

Además, la elección de Mazariegos se consumó pese al reclamo de varios electores que solicitaron su participación en dicha elección.

Por aparte, durante una reunión en el Congreso este martes, la CGC confirmó que mantiene en desarrollo una auditoría especial en la Usac, iniciada en febrero de 2026, que ha enfrentado retrasos debido a dificultades en la entrega de información requerida.

Según las verificaciones preliminares, la CGC presentó tres denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) entre el 24 y 27 de marzo de este año.

El abogado Aníbal García, miembro de la agrupación Usac-Dire dijo que accionaron legalmente para evitar la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la USAC por carencia de finiquito. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/IqVmwlvcnN — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 16, 2026

Por su parte, Carlos Zea, de la Unidad de Derechos Civiles y Políticos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que ha conocido al menos 14 expedientes relacionados con el proceso de elección del rector, entre investigaciones, verificaciones y acompañamientos.

Además, indicó que una de las denuncias bajo análisis fue presentada en abril de 2026 por una presunta vulneración al debido proceso. Asimismo, señaló que existen 30 acciones de amparo vinculadas con la elección de cuerpos electorales y con la exclusión de algunos sectores universitarios.