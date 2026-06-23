Gobierno interpreta que Walter Mazariegos no podrá asumir como rector de la Usac

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Gobernante destaca los impedimentos que tiene el aún rector para asumir un nuevo periodo al frente de la única universidad pública del país.

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El presidente Bernardo Arévalo afirmó que, según la interpretación del Gobierno, Walter Mazariegos, no podría tomar posesión como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) el próximo 1 de julio.

Lo anterior es debido a que Mazariegos carece de finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y a la existencia de denuncias en su contra en el Ministerio Público (MP).

Durante una conferencia de prensa, el mandatario fue consultado sobre la postura del Ejecutivo ante los señalamientos de irregularidades relacionados con Mazariegos y su eventual toma de posesión para un nuevo período al frente de la Usac.

Walter Mazariegos, enfrenta un complicado panorama para asumir nuevamente como rector de la Usac. (Foto: Archivo / Soy502)

El mandatario indicó que la CGC ya determinó que Mazariegos no cuenta con finiquito vigente y recordó que, además enfrenta una serie de denuncias por lo que desde esa perspectiva existen impedimentos para que pueda asumir el cargo.

"Lo primero es que la Contraloría ya dijo que Walter Mazariegos no tiene finiquito y tiene además 17 denuncias ante el MP. Desde el punto de vista que nosotros entendemos, no va a poder tomar posesión", aseveró el gobernante.

Señaló que, de concretarse ese escenario, será necesario encontrar una salida que permita resolver la situación institucional dentro de la universidad.

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"Entonces en ese momento habrá que ver cómo se sale del entuerto para lograr un proceso legítimo que permita que haya autoridades cuya elección responda a los procesos verdaderamente legales", agregó el presidente.

Arévalo también manifestó que cualquier solución deberá estar orientada a garantizar la legalidad en la elección y designación de las autoridades universitarias. "En consecuencia, imbuidos de legalidad en la Universidad de San Carlos", concluyó.

Las declaraciones del presidente se producen a pocos días de la fecha prevista para la toma de posesión de las nuevas autoridades universitarias y en medio de cuestionamientos sobre la validez y legalidad de los procesos internos de elección en la Usac.