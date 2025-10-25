Únete al pícnic en la ciudad para promover el transporte ecológico

Disfruta de un sábado familiar con comida, paseo y diversión.
Durante la mañana de este sábado 25 de octubre se realizará un pícnic en el Parque ecológico la Asunción, zona 5.
Esta actividad promueve y enseña sobre movilidad sostenible y ecología.
Asiste en familia transportándote en ruta de TuBus para ganar premios y sorpresas.
Podrás asistir de 9:00 a 12:00 horas y ser parte de la campaña "Muévete verde".