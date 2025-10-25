Versión Impresa
Únete al pícnic en la ciudad para promover el transporte ecológico

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de octubre de 2025, 10:45
¡Puedes llevar a los peluditos de la casa! (Foto:&nbsp;Global Shapers)

Disfruta de un sábado familiar con comida, paseo y diversión.

Durante la mañana de este sábado 25 de octubre se realizará un pícnic en el Parque ecológico la Asunción, zona 5.

Esta actividad promueve y enseña sobre movilidad sostenible y ecología.

Asiste en familia transportándote en ruta de TuBus para ganar premios y sorpresas.

Podrás asistir de 9:00 a 12:00 horas y ser parte de la campaña "Muévete verde".

