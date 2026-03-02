Piden apoyo para el maestro de marimba Froilán Rodas Jr.

Froilán Rodas Santizo necesita donadores de sangre de cualquier tipo.
TE PUEDE INTERESAR: Maestro marimbista Froilán Rodas Jr. revela su diagnóstico de cáncer
Familiares y amigos han hecho la solicitud de donadores de cualquier tipo de sangre para el maestro marimbista Froilán Rodas Santizo Jr., quien es director y representante de la Marimba Chapinlandia de Guatemala.
"Nuestro querido maestro y director artístico necesita de nosotros", han indicado sus seres queridos, debido a que se necesitan 24 donadores de sangre o plaquetas en el Banco de Sangre del IGSS de la zona 9 capitalina (Hospital de Enfermedades).
Para las personas que deseen donar, pueden llegar a ese hospital antes de las 6:00 de la mañana para apartar número.
Se debe indicar que es dirigido para el paciente: Froilán Rodas Santizo, quien está en la cama 136 del IGSS Modulares de la zona 11 capitalina, con el número de afiliación: 162280986.
Requisitos
Los requisitos indispensables para ser donador son los siguientes:
- Tener de 18 a 55 años.
- Superar los 4 meses desde la última donación.
- No haber padecido de gripe en las últimas 4 semanas.
- No haber recibido antibióticos en los últimos 30 días.
- No sufrir cirugías en el último año.
- Sin tatuajes ni perforaciones con más de un año.
- No estar embarazada ni en lactancia.