Piden apoyo para el maestro de marimba Froilán Rodas Jr.

  • Por Geber Osorio
02 de marzo de 2026, 17:16
Froilán Rodas Santizo Jr. necesita de donadores de sangre de cualquier tipo. (Foto: archivo/Soy502)

Froilán Rodas Santizo Jr. necesita de donadores de sangre de cualquier tipo. (Foto: archivo/Soy502)

Froilán Rodas Santizo necesita donadores de sangre de cualquier tipo.

Familiares y amigos han hecho la solicitud de donadores de cualquier tipo de sangre para el maestro marimbista Froilán Rodas Santizo Jr., quien es director y representante de la Marimba Chapinlandia de Guatemala.

"Nuestro querido maestro y director artístico necesita de nosotros", han indicado sus seres queridos, debido a que se necesitan 24 donadores de sangre o plaquetas en el Banco de Sangre del IGSS de la zona 9 capitalina (Hospital de Enfermedades).

Para las personas que deseen donar, pueden llegar a ese hospital antes de las 6:00 de la mañana para apartar número.

Se debe indicar que es dirigido para el paciente: Froilán Rodas Santizo, quien está en la cama 136 del IGSS Modulares de la zona 11 capitalina, con el número de afiliación: 162280986.

(Foto: Archivo/Soy502)
(Foto: Archivo/Soy502)

Requisitos

Los requisitos indispensables para ser donador son los siguientes:

  • Tener de 18 a 55 años.
  • Superar los 4 meses desde la última donación.
  • No haber padecido de gripe en las últimas 4 semanas.
  • No haber recibido antibióticos en los últimos 30 días.
  • No sufrir cirugías en el último año.
  • Sin tatuajes ni perforaciones con más de un año.
  • No estar embarazada ni en lactancia.

(Imagen: Cortesía)
(Imagen: Cortesía)

