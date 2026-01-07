Piden apoyo para repatriar a guatemaltecos que fallecieron en excursión en California

-

Los connacionales habrían caído desde varios metros de altura debido a la nieve acumulada por una tormenta invernal.

Días después de que se confirmara el deceso de dos guatemaltecos en el monte Baldy, en California, los familiares de ambos están luchando para poder repatriar sus restos a su tierra natal.

Los cuerpos de Bayron Pedro Ramos García, de 36 años, y Juan Sarat López, de 37, fueron encontrados el pasado 29 de diciembre, cuando un grupo de rescatistas buscaba a otro excursionista en apuros en el sendero Devil's Backbone.

Las investigaciones preliminares señalaron que los compatriotas cayeron desde varios metros de altura ese mismo día, debido a la nieve acumulada por una tormenta invernal previa y por los desniveles en la zona.

En medio del dolor por su partida, los familiares de Bayron Ramos están pidiendo apoyo de la comunidad para poder repatriarlo a San Francisco El Alto, Totonicapán, donde sus demás parientes lo esperan para darle el último adiós.

Quienes deseen apoyar, pueden comunicarse con Amadeo García, hermano del fallecido, al teléfono 5802-1759.

Bayron Pedro Ramos García era originario de la aldea Pabatoc. (Foto: Redes sociales)

Funeral

En el caso de Juan Sarat, también era originario de San Francisco El Alto y sus restos serán velados el próximo domingo 11 de enero en la iglesia Visión Divina en el Espirito Santo, en Los Ángeles, California.

Quienes deseen más información sobre el evento y cómo apoyar a su familia pueden comunicarse al teléfono (+1) 213-214-8155.