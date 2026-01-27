Versión Impresa
"El aire me estaba empujando": piloto de lancha volcada en Atitlán narra lo ocurrido

  • Por Geber Osorio
27 de enero de 2026, 16:50
La lancha habría volcado debido al viento y desequilibrio en la misma. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El piloto de 19 años indicó que el viento y el desequilibrio en la lancha habría provocado que volcara.

Un fatal accidente se registró este martes 27 de enero, luego de que una lancha se volcara en el lago de Atitlán, dejando a dos personas fallecidas y cinco rescatadas.

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al piloto de esta embarcación, quien fue identificado como Rafel "N" y que brindó algunas declaraciones antes de ser trasladado por las autoridades hacia un juzgado.

"Lo que pasó es de que el aire me estaba empujando y una señora que estaba adentro, fue a sacar fotografías al otro lado de la lancha y fue cuando dimos vuelta", narró el piloto de 19 años de edad.

Asimismo, indicó que habían salido junto con los siete pasajeros panameños desde Panajachel y se dirigían hacia San Juan La Laguna.

El joven, quien es originario de Santa Cruz La Laguna comentó que, "todos llevaban chaleco (salvavidas)" y que "tengo dos años conduciendo lancha, más dos años que tuve de aprendizaje", agregó.

