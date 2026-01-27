"El aire me estaba empujando": piloto de lancha volcada en Atitlán narra lo ocurrido

El piloto de 19 años indicó que el viento y el desequilibrio en la lancha habría provocado que volcara.
EN CONTEXTO: Video: Vuelca una lancha en Atitlán y deja dos mujeres fallecidas
Un fatal accidente se registró este martes 27 de enero, luego de que una lancha se volcara en el lago de Atitlán, dejando a dos personas fallecidas y cinco rescatadas.
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al piloto de esta embarcación, quien fue identificado como Rafel "N" y que brindó algunas declaraciones antes de ser trasladado por las autoridades hacia un juzgado.
"Lo que pasó es de que el aire me estaba empujando y una señora que estaba adentro, fue a sacar fotografías al otro lado de la lancha y fue cuando dimos vuelta", narró el piloto de 19 años de edad.
Asimismo, indicó que habían salido junto con los siete pasajeros panameños desde Panajachel y se dirigían hacia San Juan La Laguna.
El joven, quien es originario de Santa Cruz La Laguna comentó que, "todos llevaban chaleco (salvavidas)" y que "tengo dos años conduciendo lancha, más dos años que tuve de aprendizaje", agregó.