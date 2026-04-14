¡Ya están en tribunales! Piratas de la Muerte acuden a audiencia clave

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Los integrantes de la banda acusada de la muerte de 23 personas al darles bebidas adulteradas están en Torre de Tribunales para asistir a una audiencia.

Este martes 14 de abril se desarrollará la audiencia de etapa intermedia en contra de los integrantes de los Piratas de la Muerte, misma que estará a cargo del juez Jimmi Bremer, quien decidirá si son enviados a juicio o no.

La estructura fue conocida por proporcionar bebidas adulteradas a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias y abandonarlas en la calle, por lo menos 23 personas perdieron la vida de esa manera al no recibir atención médica a tiempo.

La audiencia en mención estaba programada para las 9:15 horas, pero se ha atrasado por 1 hora y media y se tiene previsto que el juez resuelva la imputación de nuevos hechos que realizó la Fiscalía de Delitos contra la Vida, en octubre pasado, así como conocer la aceptación de cargos de uno de los acusados sindicado de asociación ilícita.

Audiencia de los piratas de. la muerte. (Foto: Wilder López/Soy502)

El caso

El 2 de abril de 2025 fue desarticulada una estructura criminal denominada "Los Piratas de la Muerte". La Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene una amplia investigación en su contra, la cual incluye videos, fotogramas, peritajes, pero también declaraciones testimoniales en contra de la banda integrada por al menos 16 personas.

Según la investigación, la estructura tenía roles definidos y se dedicaban a captar a sus víctimas en gasolineras, centros nocturnos o en la calle, les brindaban servicio de taxi, posteriormente les ofrecían alguna bebida, pero adulterada, y cuando estos perdían el conocimiento, les robaban pertenencias, entre celulares, tarjetas de débido o crédito, relojes y más.

Posteriormente abandonaban a las víctimas en la vía pública, pero les despojaban de zapatos y cinchos para hacer creer que eran personas en situación de calle.

Las víctimas al no recibir atención médica y haber sido drogados, perdían la vida.

Los investigadores detectaron la forma de operar de la banda, y aunque hay víctimas documentadas de 2023 a 2025, se cree que operaron tiempo antes.