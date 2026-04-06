"Piratas de la Muerte" conocerán si son enviados a juicio por varios delitos

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Para este lunes 6 de abril estaba programada la audiencia de etapa intermedia en contra de "Los Piratas de la Muerte", pero se suspendió.

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Los Piratas de la Muerte, acusados del asesinato de 23 personas y el intento de asesinato de 15 más, tenían programada su audiencia de etapa intermedia, pero esta se suspendió por la ausencia de abogados defensores.

El juez Jimmi Bremer programó la audiencia para el próximo 14 de abril. Se espera que ese día, la Fiscalía de Delitos contra la Vida, presente la investigación final y que el juez resuelva si los acusados deben ir a juicio o no y por qué delitos.

Los integrantes de la banda están acusados de asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita, robo agravado, plagio o secuestro, uso fraudulento de tarjetas de crédito, conspiración para el robo agravado y robo de equipo terminal móvil.

Los piratas de la muerte serán acusados por la muerte de 23 personas, a quienes envenenaron para robarles sus pertenencias. pic.twitter.com/KBwgG9FwnR — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 2, 2025

El caso

El 2 de abril de 2025 fue desarticulada una estructura criminal denominada "Los Piratas de la Muerte".

La Fiscalía de delitos contra la vida tiene una amplia investigación en su contra, que incluye videos, fotogramas, peritajes, pero también declaraciones testimoniales en contra de la banda integrada por al menos 16 personas.

Según la investigación, la estructura tenía roles definidos y se dedicaban a captar a sus víctimas en gasolineras, centros nocturnos o en la calle, les brindaban servicio de taxi, posteriormente les ofrecían alguna bebida, pero adulterada, y cuando estos perdían el conocimiento, les robaban pertenencias, entre celulares, tarjetas de débido o crédito, relojes y más.

Posteriormente abandonaban a las víctimas en la vía pública, pero les despojaban de zapatos y cinchos para hacer creer que eran personas en situación de calle.

Las víctimas al no recibir atención médica y haber sido drogados, perdían la vida.

Los investigadores detectaron la forma de operar de la banda, y aunque hay víctimas documentadas de 2023 a 2025, se cree que operaron tiempo antes.