Pixar ofrece cursos gratuitos de animación

¿Alguna vez imaginaste ver todo el proceso detrás de esas películas que marcaron tu infancia? Pixar, los creadores de Toy Story, Buscando a Nemo o Cars, abrieron cursos gratuitos en línea para aprender sobre animación.

Los expertos te enseñarán: el arte de contar historias, el arte de la iluminación y hasta el modelado ambiental.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Pixar anunció que estaría compartiendo esos cursos gratuitos.

Let us introduce you to Pixar in a Box, our handy online tool that teaches animation through math, science, and art. Visit https://t.co/I3IPRXNBtl to learn more! pic.twitter.com/UUR67yQ7xt — Pixar (@Pixar) March 26, 2020

“¿Estás buscando algo divertido para hacer hoy? Déjanos presentarte Pixar in a Box, nuestra herramienta en línea que enseña animación a través de las matemáticas, la ciencia y el arte”, señalan.

Si quieres entretenerte durante esta cuarentena por la pandemia de coronavirus, los cursos de Pixar podrían ser una excelente opción.

Para aplicar, solo tienes que ingresar a este enlace. La plataforma es muy intuitiva, así que podrás sacar todo el provecho posible de forma muy sencilla.

Cuando termines el curso, podrás presumir lo productiva que fue tu cuarentena y compartir tus conocimientos.

