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Cafés de Guatemala están en el listado "100 World's Best Coffee Shops"

  • Por Selene Mejía
12 de abril de 2026, 16:09
Estos sitios han sido catalogados como los mejores. (Foto: Pexels)

Estos sitios han sido catalogados como los mejores. (Foto: Pexels)

Cafés de Guatemala aparecen en el listado por Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de los "100 World's Best Coffee Shops".

OTRAS NOTICIAS: Guatemalteca Cynthia Ayerdi se prepara para el espacio

Los sitios fueron catalogados entre los mejores del mundo, por las presentaciones de las bebidas, la calidad de los granos y el servicio. 

cafes guatemala

  • "Arabica Elemento", aparece en el puesto 97
  • "Fat Cat Coffe House" en el puesto 94
  • "Parcela Coffee and Bistro" en el 90,
  • "Mano's Coffee" en el 82
  • "La Central Coffé Roasters" en el 73
  • "Café de Hacienda Yalipur" en el 53
  • "Dosocho Café" en el 47
  • "Truly coffee" en el 33
  • "Itzam: mayan cuisine" en el 31
  • "Coffeea Guatemala" en el 19
  • "Café de Reyes" en el 16
  • "Atte For Coffee" en el 10
  • "El Injerto" en el puesto 5. 

Un total de 13 lugares para disfrutar esta bebida convierten al país en uno de los mejores para deleitarse con este fruto consumido a nivel mundial. Algunos de estos se encuentran en Quetzaltenango, Antigua y Ciudad de Guatemala

El evento se celebró del 10 al 12 de abril en San Diego California, Estados Unidos. La bandera azul y blanco ondeó en varias ocasiones. 

The World's 100 Best Coffee Shops

Se trata de un sistema de reconocimiento global que identifica y clasifica las cafeterías de especialidad más destacadas del mundo.

Evalúa más de 15 mil establecimientos basándose en calidad de café, servicio, sostenibilidad y ambiente, con una puntuación mixta de jueces expertos (70%) y la votación popular (30%).

MIRA: 

The World's 100 Best Coffee Shops 2

The World's 100 Best Coffee Shops 1

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