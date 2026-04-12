Cafés de Guatemala están en el listado "100 World's Best Coffee Shops"

Cafés de Guatemala aparecen en el listado por Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de los "100 World's Best Coffee Shops".
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Los sitios fueron catalogados entre los mejores del mundo, por las presentaciones de las bebidas, la calidad de los granos y el servicio.
- "Arabica Elemento", aparece en el puesto 97
- "Fat Cat Coffe House" en el puesto 94
- "Parcela Coffee and Bistro" en el 90,
- "Mano's Coffee" en el 82
- "La Central Coffé Roasters" en el 73
- "Café de Hacienda Yalipur" en el 53
- "Dosocho Café" en el 47
- "Truly coffee" en el 33
- "Itzam: mayan cuisine" en el 31
- "Coffeea Guatemala" en el 19
- "Café de Reyes" en el 16
- "Atte For Coffee" en el 10
- "El Injerto" en el puesto 5.
Un total de 13 lugares para disfrutar esta bebida convierten al país en uno de los mejores para deleitarse con este fruto consumido a nivel mundial. Algunos de estos se encuentran en Quetzaltenango, Antigua y Ciudad de Guatemala.
El evento se celebró del 10 al 12 de abril en San Diego California, Estados Unidos. La bandera azul y blanco ondeó en varias ocasiones.
The World's 100 Best Coffee Shops
Se trata de un sistema de reconocimiento global que identifica y clasifica las cafeterías de especialidad más destacadas del mundo.
Evalúa más de 15 mil establecimientos basándose en calidad de café, servicio, sostenibilidad y ambiente, con una puntuación mixta de jueces expertos (70%) y la votación popular (30%).
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