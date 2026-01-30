El plan piloto para mejorar la seguridad en Quetzaltenango

-

Este proyecto busca mejorar la seguridad de los ciudadanos.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, junto con la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, presentó un sistema de cámaras de vigilancia que se instalará en la zona 3 de la ciudad como parte de un plan piloto para mejorar la seguridad ciudadana.

Durante la actividad, Villeda se reunió con empresarios de las mesas económicas y representantes del transporte público para promover su participación en el proyecto, que se apoyará en la colaboración del sector privado, tomando como modelo la experiencia de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, donde la cooperación empresarial contribuyó a reducir hechos delictivos.

Villeda, titular del Mingob, se reunió con diversos sectores para presentar el plan de seguridad.

El plan contempla además de la creación de una fuerza de tarea con patrullas y unidades motorizadas, la integración con el sistema de monitoreo de la Gobernación Departamental y otras acciones preventivas y de reacción ante el delito.

Iniciativa positiva

Magnolia Velázquez, presidenta del Grupo Gestor, calificó la iniciativa como positiva, destacando que la seguridad es clave para el desarrollo económico y la inversión en la ciudad.

Gobernación Departamental coordinará la ejecución del plan piloto, aunque no se especificó su tiempo de implementación.