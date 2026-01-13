Guía práctica para presentar la planilla del IVA dentro del plazo establecido

-

La presentación de la planilla del IVA es un trámite que debe realizarse en los primeros días de enero. El proceso se efectúa desde la Agencia Virtual de la SAT e incluye la verificación de facturas electrónicas, documentos en papel y la correcta validación de datos antes de su envío.

Empezamos el año y una de las cosas que se debe de hacer en este periodo es la presentación de la planilla del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esto se debe de hacer dentro de los primeros 10 días hábiles de enero, es decir, tienes hasta el 14 para hacerlo.

Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te contamos los pasos para poder completar este trámite de manera rápida y sencilla.

Lo primero es ingresar a la Agencia Virtual. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

El primer paso es ingresar al Portal SAT para acceder a tu Agencia Virtual, luego busca la opción Servicio, una vez la localices haz clic en ella. Esto te mostrará varias opciones.

Identifica donde dice Planilla IVA-FEL, al elegirla el propio sistema te mostrará automáticamente el monto del IVA, esto generado por las Facturas Electrónicas en Línea (FEL), por la Declaración Única Centroamericana (DUCA) y los formularios de Declaraguate que hayas presentado.

Es necesario buscar la opción de Servicios. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

El siguiente paso es excluir aquellos documentos que no correspondan, esto lo haces seleccionando, en la parte de abajo, el tipo de documento tributario y luego visualiza.

Por ejemplo, si tiene un establecimiento por venta o prestación de servicio, debes de excluir las facturas que tuvieron relación con dicha actividad económica. Si en dado caso tiene facturas en papel, es importante hacer otro proceso.

Tras elegir Servicios se debe de buscar la opción de Planilla del IVA-FEL. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

En la parte inferior busca la opción de Documentos tributarios en papel, presta cada atención, por cada factura debes de ingresar la fecha de emisión, la serie, el número de factura, el Nit del proveedor y precio total.

Sin embargo, si es de combustible, hay que seleccionar el tipo y cantidad en galones, si contiene otros impuestos, seleccionar qué tipo es y el valor correspondiente a ese impuesto.

Acá encontrarás varias opciones, elige según lo que necesites. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Del lado izquierdo ingresa el Número de Identificación Tributario del patrono, empresa o institución donde trabajas. Se te requerirá el correo personal en donde recibes las notificaciones.

Para finalizar debes de dar en guardar, pero también en Presentar planilla. Al correo electrónico llega una notificación para descargar el formulario SAT-1111 y la constancia de recepción de la planilla.

Recuerda guardar el trabajo hecho y darle en presentar planilla. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

La declaración del IVA es un trámite que se realiza de forma rápida si se sigue el procedimiento correcto. Registrar todas las facturas y presentar la planilla en el plazo establecido funciona como respaldo legal ante cualquier revisión futura.

La planilla IVA-FEL se debe de presentar los primeros 10 días hábiles de enero. (Foto: Archivo)

Toma nota