Guía práctica para presentar la planilla del IVA dentro del plazo establecido

La presentación de la planilla del IVA es un trámite que debe realizarse en los primeros días de enero. El proceso se efectúa desde la Agencia Virtual de la SAT e incluye la verificación de facturas electrónicas, documentos en papel y la correcta validación de datos antes de su envío.
LEE TAMBIÉN: ¿Cuándo y cómo actualizar tus datos en la SAT?
Empezamos el año y una de las cosas que se debe de hacer en este periodo es la presentación de la planilla del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esto se debe de hacer dentro de los primeros 10 días hábiles de enero, es decir, tienes hasta el 14 para hacerlo.
Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te contamos los pasos para poder completar este trámite de manera rápida y sencilla.
El primer paso es ingresar al Portal SAT para acceder a tu Agencia Virtual, luego busca la opción Servicio, una vez la localices haz clic en ella. Esto te mostrará varias opciones.
Identifica donde dice Planilla IVA-FEL, al elegirla el propio sistema te mostrará automáticamente el monto del IVA, esto generado por las Facturas Electrónicas en Línea (FEL), por la Declaración Única Centroamericana (DUCA) y los formularios de Declaraguate que hayas presentado.
El siguiente paso es excluir aquellos documentos que no correspondan, esto lo haces seleccionando, en la parte de abajo, el tipo de documento tributario y luego visualiza.
Por ejemplo, si tiene un establecimiento por venta o prestación de servicio, debes de excluir las facturas que tuvieron relación con dicha actividad económica. Si en dado caso tiene facturas en papel, es importante hacer otro proceso.
En la parte inferior busca la opción de Documentos tributarios en papel, presta cada atención, por cada factura debes de ingresar la fecha de emisión, la serie, el número de factura, el Nit del proveedor y precio total.
Sin embargo, si es de combustible, hay que seleccionar el tipo y cantidad en galones, si contiene otros impuestos, seleccionar qué tipo es y el valor correspondiente a ese impuesto.
Del lado izquierdo ingresa el Número de Identificación Tributario del patrono, empresa o institución donde trabajas. Se te requerirá el correo personal en donde recibes las notificaciones.
Para finalizar debes de dar en guardar, pero también en Presentar planilla. Al correo electrónico llega una notificación para descargar el formulario SAT-1111 y la constancia de recepción de la planilla.
La declaración del IVA es un trámite que se realiza de forma rápida si se sigue el procedimiento correcto. Registrar todas las facturas y presentar la planilla en el plazo establecido funciona como respaldo legal ante cualquier revisión futura.
Toma nota
- Según el artículo 72 de la Ley de Actualización Tributaria, todo empleado tiene derecho a acreditar a su declaración jurada anual a su Impuesto Sobre Inmueble hasta Q120 mil.
- Esto por el impuesto al valor agregado en gastos personales, por compra de bienes o adquisiciones de servicio, durante el periodo de liquidación definitiva anual.
- Todos los empleados en situación de dependencia, o bien quienes tienen un patrón, deben de presentarla.