La plantación de droga valorada en más de Q200 mil hallada en Izabal

La PNC localizó una siembra de más de 25 arbustos de hoja de coca.
Durante un operativo realizado en la aldea El Corozo, Livingston, Izabal, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron una siembra que contenía 25,500 arbustos de hoja de coca en fase de aprovechamiento, las cuales fueron erradicas.
Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a Q.255,500.
La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.