La plantación de droga valorada en más de Q200 mil hallada en Izabal

La PNC localizó una siembra de más de 25 arbustos de hoja de coca.

Durante un operativo realizado en la aldea El Corozo, Livingston, Izabal, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron una siembra que contenía 25,500 arbustos de hoja de coca en fase de aprovechamiento, las cuales fueron erradicas.

Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a Q.255,500.

Primera erradicación de arbustos de hoja de coca en 2026



Ya se erradicó marihuana en Petén



En aldea El Corozo, Livingston, Izabal, policías antinarcóticos de la SGAIA localizaron e incineraron 25,550 arbustos de hoja de coca en fase de aprovechamiento. pic.twitter.com/zAyScRGuQG — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 3, 2026

La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.