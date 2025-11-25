Comisión dictamina a favor el presupuesto e inicia la fase final para su aprobación

-

Para aprobar el plan de gastos diputados deberán acelerar los procesos de discusión y aprobación en el pleno.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, confirmó que la sala que preside emitió dictamen favorable a la iniciativa 6625 que busca aprobar la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.

La aprobación del documento ocurre a cinco días de que concluya el plazo constitucional para que el Organismo Legislativo apruebe el plan de gastos, lo que obligará a acelerar todos los procedimientos parlamentarios.

Estrada señaló que no se descarta que la discusión y eventual aprobación del presupuesto inicie en la sesión plenaria convocada para la tarde de este martes.

Julio Héctor Estrada, presidente de la Sala de Finanzas Públicas del Congreso.

La Carta Magna precisa que el presupuesto debe ser aprobado a más tardar 30 días antes de la entrada en vigencia del nuevo ejercicio fiscal, esto implica que el pleno deberá revisar, debatir y votar la iniciativa en un período de tiempo reducido.

De forma normal, la aprobación de un decreto requiere dos sesiones plenarias para deliberar o discutir el proyecto y en una tercera se inicia el proceso de aprobación en tercer debate, por artículos y redacción final.

El legislador explicó que ha sugerido al pleno habilitar sesiones adicionales esta misma semana para cumplir con los tres debates que exige la ley.

Agregó que solicitará formalmente convocar a sesiones plenarias adicionales esta semana para cumplir con la aprobación del presupuesto, pero aclaró que será el pleno el que defina la modalidad para impulsar la aprobación.

"Estaremos listos para defender, argumentar y explicar lo que sea necesario con el resto de los colegas que tendrán acceso a los documentos", aseveró Estrada, al referirse a la discusión que se desarrollará en el hemiciclo.

Montos bajaron

Como lo anticipó ayer Soy502, el techo del presupuesto del próximo año se redujo en Q 314 millones, ya que el techo propuesto por la comisión es de Q 163,469.3 millones, pese a que el proyecto inicial planteado por el Ejecutivo era de Q 163,783.4 millones.

El techo presupuestario del dictamen quedó en Q 163,469.3 millones.

La Comisión de Finanzas también confirmó una reducción del endeudamiento público en Q 2,300 millones, pues se dejó estipulado que el plan de gastos se financie con Q 31,200.7 millones de deuda pública, tanto interna como externa.

El Ejecutivo planteó en su iniciativa que el Estado adquiriera una deuda pública de Q 33,514.8 millones para financiar el presupuesto del próximo año.

"El presupuesto trata de ser también una herramienta de políticas con normas propositivas, dando un poco de orden al país", afirmó Estrada.

Entre los detalles que reveló Estrada del presupuesto está que "se crean normas especiales para que Guatemala pueda rentabilizar más su venta de bonos de carbono, que está produciendo a través del Sistema Nacional de Bosques Nacionales".

También "se crea un programa nuevo, con Q 35 millones, para recuperar el subsidio y pago para el adulto mayor del transporte público, con mecanismos electrónicos y pagado directamente al usuario y no a los transportistas".

El congresista también destacó que "se crean al menos 25 normas específicas" para temas de transparencias y "se habilita de una manera más estructurada las contrataciones país-país, para poder dar espacio a esos mecanismos".

El Congreso podría comenzar hoy con la aprobación del presupuesto.

"Se limita la contratación a través de un OPS, PNUD y una lista de proyectos, para hacer con transparencia esos mecanismos", puntualizó Estrada.

Con el dictamen aprobado y a disposición del pleno, pero con una ventana de tiempo estrecha, el Congreso entra en la fase decisiva para definir si el país tendrá un nuevo presupuesto aprobado para 2026 o si deberá operar bajo la prórroga del vigente, como lo establece la Constitución en caso de que no se logre un resultado favorable.