Pleno del Congreso tiene previsto conocer derogación del impuesto para las herencias

La propuesta plantea eliminar este impuesto vigente en la legislación guatemalteca.

La iniciativa que propone derogar el impuesto a herencias, legados y donaciones está prevista para ser conocida por el Pleno del Congreso en tercera lectura y redacción final durante la sesión plenaria de este martes 10 de febrero, paso previo a su eventual aprobación.

Este impuesto se aplica a la transferencia de bienes, derechos o patrimonios que una persona deja tras su fallecimiento. Es decir, impone legalmente el momento en que los herederos reciben propiedades, dinero u otros activos como parte de un proceso sucesorio.

La derogatoria de este impuesto apunta a agilizar los procesos sucesorios. (Imagen: captura de pantalla)

De acuerdo con la iniciativa este tributo ha sido objeto de debate durante años, principalmente porque se le considera una carga impositiva aplicada sobre bienes que ya tributaron en vida, lo que para sus ponentes representa una doble imposición sobre el mismo patrimonio.

La iniciativa sostiene que el pago del impuesto impacta de forma directa a las familias, especialmente cuando no cuentan con liquidez inmediata para cumplir la obligación fiscal. Esta situación obliga en muchos casos a vender parte o la totalidad de los bienes heredados para cubrir el monto exigido.

Baja recaudación

Otro de los argumentos expuestos es el bajo nivel de recaudación que genera este tributo en comparación con otros impuestos del sistema fiscal. A ello se suman los costos administrativos que implica su gestión y los niveles de evasión detectados.

Datos incluidos en la propuesta indican que el impuesto representa un porcentaje mínimo dentro de los ingresos tributarios del Estado, lo que remarca que la postura de que su continuidad resulta poco eficiente en términos de recaudación.

Esta iniciativa busca aliviar la carga económica a familias. (Foto ilustrativa: Istock)

Asimismo, se plantea que su derogación permitiría agilizar los procesos sucesorios, reduciendo cargas económicas y trámites tanto para herederos como para notarios y usuarios del sistema legal que intervienen en estas gestiones.

Además, se añade que varios países han optado por eliminar este tipo de impuestos al considerar sus efectos en el ahorro familiar y la inversión.