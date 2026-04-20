Congreso iniciará la aprobación de iniciativas que disponen reformar el IUSI

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En el Pleno se prevé la presentación de enmiendas y la búsqueda de consensos para definir el futuro del IUSI.

Durante la sesión de la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de este lunes 20 de abril, los diputados abordaron dos iniciativas de reforma a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), en medio de posturas encontradas sobre su impacto social, fiscal y político.

Ambas propuestas de iniciativas la 6709 y 6586, buscan modificar el esquema actual del IUSI, principalmente reduciendo la tasa del impuesto del 9% al 3% por millar.

Por un lado, la iniciativa 6586 se centra en el concepto de "vivienda popular", con énfasis en aliviar la carga tributaria para quienes poseen una única vivienda, especialmente adquirida mediante crédito y plantea beneficios como la exoneración del impuesto durante el tiempo en que se paga el préstamo.

En contraste, la iniciativa 6709 propone una reforma más amplia a la ley del IUSI, incluyendo la reducción generalizada del impuesto para todos los inmuebles, así como la actualización de la tabla de cálculo, considerada desfasada.

La Instancia de Jefes de bloque discutió sobre dos iniciativas que buscan reformar el IUSI y reducir su tasa. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Ambas coinciden en incluir beneficios para adultos mayores, a quienes se busca exonerar del pago.

Según explicó el diputado Juan Carlos Rivera, las dos iniciativas cuentan con dictamen favorable y son "muy similares", por lo que corresponderá al pleno definir cuál resulta más viable o integrarlas mediante enmiendas.

Tras el intercambio de argumentos, la instancia de Jefes de Bloque acordó incluir ambas iniciativas en la agenda para su conocimiento en el pleno este martes 21 de abril, donde iniciarán su trámite en primera lectura.

“ Los diputados demuestran el conocimiento que tienen, un debate de altura, y logramos agregar algunos puntos en agenda... que para eso es la Instancia de Jefe de Bloque ” Luis Contreras , Presidente del Congreso

Debate sobre el IUSI

El diputado Inés Castillo, ponente de la iniciativa 6586, defendió que la reforma responde a una demanda social. Argumentó que el impuesto actual resulta desproporcionado para muchas familias, especialmente aquellas que adquieren vivienda mediante financiamiento.

Castillo subrayó que más de 250 mil guatemaltecos pagan su vivienda al crédito y, además, deben asumir el IUSI calculado sobre el valor real del inmueble, un impacto directo en su economía. Además, sostuvo que la propuesta busca "igualdad tributaria" al reducir la tasa del 9% al 3% por millar y plantear exenciones para adultos mayores y personas que aún pagan su vivienda.

Diputados a favor de las reformas al IUSI argumentan que el impuesto actual es desproporcionado para las familias guatemaltecas. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Además, rechazó las críticas sobre un posible enfoque populista y afirmó que la iniciativa tiene sustento técnico y social, al considerar que muchas personas incluso evitan declarar el valor real de sus propiedades debido al alto costo del impuesto.

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Falta de análisis técnico

En oposición, el diputado Elmer Palencia cuestionó el contenido de las iniciativas y el proceso mediante el cual fueron dictaminadas. A su criterio, la propuesta carece de un análisis técnico sólido y no distingue entre tipos de contribuyentes.

Palencia advirtió que una reducción generalizada del impuesto podría beneficiar principalmente a grandes contribuyentes, como centros comerciales, hoteles e industrias, que actualmente aportan la mayor parte de la recaudación municipal. Según explicó, en municipios urbanos, el 20% de contribuyentes genera el 80% de los ingresos por IUSI.

Ambas iniciativas, por mayoría de votos, fueron agendadas para su primera lectura en el Pleno este martes 21 de abril. (Foto: Archivo/Soy502)

Indicó que aplicar una tasa uniforme del 3 por millar implicaría una disminución significativa en los ingresos de las municipalidades, afectando la inversión en infraestructura y servicios básicos.

Por ello, propuso que la iniciativa regrese a comisión para un análisis más profundo, enfocado en apoyar únicamente a sectores vulnerables sin debilitar las finanzas públicas.

Impacto en municipalidades

El diputado Álvaro Arzú se refirió a las implicaciones para las municipalidades que dependen del IUSI como una de sus principales fuentes de ingresos, especialmente en áreas urbanas.

Señaló que una reforma de este tipo podría representar pérdidas millonarias para los gobiernos locales, limitando su capacidad operativa, incluso para cubrir gastos básicos como planillas. Además, criticó que la iniciativa no haya sido discutida en la comisión adecuada, como la de Finanzas Públicas, ni se haya consultado a autoridades municipales.

Diputados en desacuerdo con la reforma advierten que la reducción del IUSI afectaría los ingresos de las municipalidades. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Arzú también advirtió sobre el contexto político de la discusión, sugiriendo que algunas propuestas podrían estar influenciadas por intereses electorales más que por un análisis técnico de fondo.

Por su parte, el diputado Rodrigo Pellecer coincidió en que el IUSI es percibido como una carga para los guatemaltecos, tanto para quienes tienen altos ingresos como para quienes poseen menos recursos.

Consideró que el impuesto debería reducirse o incluso eliminarse, aunque sin dejar de reconocer la importancia de discutir el tema con mayor profundidad. Además, reiteró que la carga tributaria afecta de forma generalizada y que la discusión debe centrarse en encontrar un equilibrio.