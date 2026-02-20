¡Se le desconectó! Vehículo atropella a su propio conductor en zona 17

Otros tres vehículos fueron afectados luego de que el automóvil desconectado colisionara con ellos cuando transitaban por el sector.
Un múltiple accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes 20 de febrero luego de que un vehículo se desconectara en la calzada La Paz y 2a. avenida de la zona 17 capitalina.
El conductor de dicho vehículo se bajó del mismo y momentos después lo atropelló tras haberse desconectado y ponerse en movimiento automáticamente.
Además, debido a este suceso, el automotor fue a colisionar con otros tres vehículos que transitaban en esa carretera.
Bomberos Municipales auxiliaron y le brindaron atención prehospitalaria al conductor que resultó herido.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) también se encuentra en el lugar apoyando con la circulación vehicular.