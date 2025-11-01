Estas serán las vías alternas en Villa Nueva para este 1 de noviembre

Ante la masiva movilización de guatemaltecos por el Día de los Santos, la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva ha implementado rutas alternas para mitigar la congestión vehicular.
Estos desvíos se deben a los tradicionales Desfiles de Fieros que se realizan en la zona 4 y Bárcenas de Villa Nueva.
Las vías habilitadas como rutas alternas para el tráfico incluyen la Covitigss y el Boulevard Los Reformadores, esenciales para los conductores este 1 de noviembre.
El Día de Todos los Santos en Guatemala es una jornada de gran movilización, incluyendo costumbres como la visita a cementerios y el consumo del platillo tradicional, el fiambre.
La concentración de personas por estas tradiciones demanda los operativos de tránsito reportados.