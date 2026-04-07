PNC aclara lo sucedido tras video que se hizo viral de una agente en Jalapa

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Los policías habrían sido amenazados por un hombre que fue capturado y el video se viralizó en las redes sociales, luego de que a una de las agentes se le consultara su nombre.

La Policía Nacional Civil (PNC) brindó información sobre lo sucedido la noche del pasado domingo 5 de abril en Jalapa, debido a que en las últimas horas se hizo viral un video por la respuesta que dio una agente policial luego de que una mujer le consultara su nombre.

En dicho video se escucha el momento en que la agente le dice a una mujer que la está grabando lo siguiente: "aquí no estés haciendo relajo, porque sí te podemos consignar".

Posteriormente, la mujer le pregunta por su nombre, a lo que la agente policial le responde "¿qué te importa?", por lo que el video ha sido viralizado en las redes sociales desde el pasado lunes 6 de abril.

Hombre amenaza a policías

La información compartida por las autoridades indica que el domingo recibieron una denuncia, ya que un grupo de personas se encontraban escandalizando en el interior de un negocio en la calzada Justo Rufino Barrios, en Jalapa.

Los policías acudieron al lugar y observaron a varias personas involucradas en el escándalo, pero al momento en que se les solicitó que se calmaran y se retiraran, un hombre de 30 años, quien presuntamente se encontraba bajo efectos de licor, amenazó y apuntó a los agentes con un arma de fuego en mano, según mencionó la PNC.

Las fuerzas de seguridad procedieron a capturarlo y momentos después un grupo de personas acudió a la comisaría "con la intención de liberar al sindicado y obstruir la labor policial", señaló la PNC.

Ante esto, un equipo de la Inspectoría General de la PNC le da seguimiento al caso, para establecer los hechos y el actuar policial, así como para individualizar a quien resulte responsable.

Además, el detenido portaba una pistola con licencia y fue presentado ante el juzgado respectivo, según indicaron las autoridades.