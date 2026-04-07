"Era un joven de trabajo": tío de Jesler Palacios habla desde Atitlán (video)

Familiares piden oraciones para que el cuerpo aparezca.
EN CONTEXTO: Buscan a joven que acompañaba a Jesler Palacios en el Jetcar (video)
Jesler Estuardo Palacios sigue sin aparecer, luego de que se lanzará al lago de Atitlán el pasado Sábado de Gloria.
La búsqueda continúa y familiares permanecen en el lugar con la esperanza de que el cuerpo de la víctima sea localizado.
Un tío habló sobre la situación que está viviendo la familia ante la tragedia.
"Estamos consternados de ver la situación; sin embargo, nos fortalece la solidaridad de toda la familia y amigos de Huehuetenango y otros lugares. Agradecemos a todos los elementos de socorro que se han sumado en la búsqueda", afirmó.
Asimismo, detalló que Jesler viajó Panajachel con un grupo de amigos, pero asegura que hasta ahora no tienen certeza de lo ocurrido.
"Era un joven de trabajo, comerciante. Le gustaba tener amigos, se integró a varios grupos como al de Motocross. Era una persona de mucho ambiente y solidario", agregó.
Mira aquí el video: