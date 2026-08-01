Agentes de la PNC capturan a alias "Chuky" cuando agredía a su progenitora

Agentes de la PNC trasladan a la mujer herida a un centro asistencial.
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Agentes de la Comisaría 33 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en flagrancia a Melvin Estuardo Acevedo López, de 24 años, alias "Chuky", cuando atacaba con cuchillo a su progenitora de 43 años de edad.
El incidente se registró en un sector de la zona 3 de Río Bravo, Suchitepéquez. Según el reporte policial, los agentes intervinieron para neutralizar al agresor e inmediatamente le brindaron los primeros auxilios a la víctima.
La mujer herida fue trasladada a bordo de una autopatrulla hacia la emergencia de un centro asistencial local para recibir atención médica por heridas que tenía en distintas partes del cuerpo.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal.