Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Agentes de la PNC capturan a alias "Chuky" cuando agredía a su progenitora

  • Por Wilder López
01 de agosto de 2026, 15:27
Hombre es capturado en Río Bravo por ataque contra su madre. (Foto: Canva/Soy502)

Hombre es capturado en Río Bravo por ataque contra su madre. (Foto: Canva/Soy502)

Agentes de la PNC trasladan a la mujer herida a un centro asistencial.

OTRAS NOTICIAS: Leidy Zambrano, la joven colombiana que está desaparecida en Guatemala

Agentes de la Comisaría 33 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en flagrancia a Melvin Estuardo Acevedo López, de 24 años, alias "Chuky", cuando atacaba con cuchillo a su progenitora de 43 años de edad.

El incidente se registró en un sector de la zona 3 de Río Bravo, Suchitepéquez. Según el reporte policial, los agentes intervinieron para neutralizar al agresor e inmediatamente le brindaron los primeros auxilios a la víctima.

La mujer herida fue trasladada a bordo de una autopatrulla hacia la emergencia de un centro asistencial local para recibir atención médica por heridas que tenía en distintas partes del cuerpo.

​El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar