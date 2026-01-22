Estado de sitio: Ejército y PNC realizan patrullaje a gran escala

-

Patrullajes a gran escala se despliegan en calles cercanas al basurero de la zona 3 como parte de las acciones del estado de sitio.

Fuerzas combinadas del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron este jueves 22 de enero operativos de seguridad a gran escala en distintos sectores de la zona 3 capitalina, con énfasis en colonias, calles y callejones ubicados en los alrededores del basurero municipal.

Agentes con equipo táctico resguardan entradas y salidas de callejones en zona 3. (Foto: Estuardo Paredes/ Colaborador)

Desde horas de la mañana, los patrullajes recorrieron pasajes estrechos y vías principales, donde se realizaron controles de identificación a transeúntes, motociclistas y conductores de vehículos, además de la verificación de puntos considerados estratégicos por su alta movilidad.

Las acciones forman parte de las medidas implementadas bajo el estado de sitio, que contempla el despliegue interinstitucional para prevenir hechos delictivos, fortalecer la presencia territorial y reducir la incidencia criminal en áreas urbanas.

Soldados brindan apoyo perimetral durante acciones de control en la colonia. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Durante el recorrido se observaron cordones de seguridad en accesos a colonias, resguardo perimetral en sectores residenciales y presencia policial en puntos de tránsito peatonal y vehicular. Las autoridades indicaron que los operativos continuarán en diferentes zonas de la capital y municipios cercanos como parte del plan de seguridad vigente.