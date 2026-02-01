PNC evita ataque armado y captura a tres terroristas de la pandilla del Barrio 18

De acuerdo con la investigación estos pandilleros pretendían realizar un ataque armado con contra de la población civil.
OTRAS NOTICIAS: Fusiles, granadas y droga: el fuerte armamento localizado en Las Cruces, Petén
Este 31 de enero se reportó la captura de tres presuntos integrantes del Barrio 18 en Jutiapa, luego que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) identificaron un vehículo y al revisarlo encontraron objetos ilícitos.
La captura se dio en una calle de terracería que conduce hacia aldea el Salamar en Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa. Al aprehenderlos se identifican a dos guatemaltecos y a un nicaragüense.
Se trata de César Vivas, alias "el Nica" de 22 años, Sergio Morales, alias "Canche" de 33 años, y Antony Rodríguez, de 33, alias "Greñas" de nacionalidad nicaragüense.
Los capturados se conducían en un automóvil sin placas color blanco que en el interior transportaban una pistola calibre 9mm, con registro esmerilado, un arma hechiza con un cartucho, un machete, 7 colmillos con cocaína y tres teléfonos celulares.
En los teléfonos celulares se pudo verificar videos y mensajes donde planifican atentados contra la población.