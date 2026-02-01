PNC y Mingob se pronuncian tras fallecimiento del agente de PNC

El agente habría estado internado en el IGSS de zona 7 de Villa Nueva tras ser víctima de un ataque armado de terroristas del Barrio 18.
OTRAS NOTICIAS: Fallece otro agente de la PNC tras ataques terroristas
La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer en redes sociales sobre el fallecimiento del agente Sergio Iván García Hernández, quien se convirtió en la víctima 11 de los ataques armados ocurridos el domingo 18 de enero en distintos puntos del país.
"Rogando a Dios, fortaleza y resignación para su familia, ante tan irreparable pérdida", escribió la PNC.
En el comunicado se suman a las condolencias el Director General, David Custodio Boteo y otras entidades policiales que lamentan la pérdida del agente que trabajaba para proteger a la población.