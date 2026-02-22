Policía neutraliza granada que fue lanzada a una gasolinera en Ciudad Quetzal

Agentes policiales fueron alertados luego que desconocidos lanzaran una granada a una gasolinera.
Agentes de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron una granada de fragmentación en el interior de una gasolinera ubicada en el kilómetro 22 ruta a Ciudad Quetzal.
Según la PNC, la granada fue lanzada hacia la estación de servicio, pero no estalló.
El artefacto explosivo fue neutralizado por un equipo especializado de la Policía.
Posteriormente fue trasladado para su destrucción, mientras inician las investigaciones.