PNC y PDH se culpan mutuamente por no actuar durante disturbios

La PNC y la PDH intercambiaron mensajes en redes sociales por la responsabilidad de ambas instituciones durante los disturbios en el Centro Histórico.

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos se señalaron de no intervenir durante los disturbios de este sábado.

Primero la PNC solicitó, a través de redes sociales, la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ante la tensión que se registró alrededor del Palacio Nacional de la Cultura, donde un grupo de infiltrados incendió un bus del Transurbano.

"Solicitamos la mediación urgente de la PDH, que cumpla su misión de mediación para dar cumplimiento a lo ordenando por la Corte de Constitucionalidad", escribió la PNC, en su cuenta de Twitter.

Un grupo de antisociales busca manchar esta actividad; ya han agredido a agentes hombres y mujeres. Alertamos sobre estos individuos que buscan crear caos, desorden y destrozos. Reiteramos, es urgente la mediación de la @PDHgt en atención a lo ordenado por la @CC_Guatemala. pic.twitter.com/yNWaJJGAue — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 29, 2020

La institución policial señaló que la manifestación se desarrollaba de forma pacífica, pero "un grupo de antisociales busca manchar esta actividad".

La PNC reportó personas heridas, que ya fueron auxiliadas por los Bomberos Municipales.

PDH reacciona

Por su parte, la PDH respondió en Twitter que delegados de la institución ya están en el lugar y que detectaron que la PNC no intervino para evitar el incendio del bus. "PNC no actuó, no hay agentes", remarcó la Procuraduría.

#Guatemala | Delegados de @PDHgt verifican situación en Parque Central.#Hallazgos de acuerdo a información recabada

- @AEU_OliverioCDL venía en un bus pero ya se retiró.

- El bus quemado es otro, una persona le tiró una bomba molotov.

- @PNCdeGuatemala no actuó, no hay agentes pic.twitter.com/VLPULMGzxV — PDH Guatemala (@PDHgt) November 29, 2020

Varios manifestantes permanecen en la Plaza de la Constitución y, aunque los agentes antidisturbios se presentaron, no han accionado en contra de la protesta pacífica.