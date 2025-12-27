PNC reporta 273 capturados durante Nochebuena y Navidad

En solo dos días, la PNC reportó la captura de 273 personas, la mayoría en flagrancia.
Durante el 24 y 25 de diciembre, la Policía Nacional Civil, reportó la captura de 273 personas. De estas, 239 fue por delitos flagrantes, mientras 34 por tener una orden de captura en su contra.
Para Nochebuena los capturados fueron 132, mientras para Navidad 141.
Además de las personas capturadas, la PNC reportó la incautación de 35 armas de fuego, recuperación de ocho motocicletas y tres vehículos que habían sido robados.
Entre las capturas sobresalen 10 en contra de personas que dispararon al aire durante las fiestas.