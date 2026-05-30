Juan Manuel Cerúndolo avanza a octavos de final de Roland Garros tras larga batalla

El argentino Juan Manuel Cerúndolo continúa firmando la mejor actuación de su carrera en Roland Garros.
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Dos días después de sorprender al mundo con la eliminación del número uno del ranquin, Jannik Sinner, el sudamericano selló este sábado su clasificación a los octavos de final.
Cerúndolo derrotó al español Martín Landaluce en una maratónica batalla de casi seis horas que se definió en el super tie-break del quinto set. El argentino se impuso por 6-4, 6-7 (7/9), 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) y 7-6 (10/8).
El tenista de 24 años, ubicado en el puesto 56 del mundo, nunca había superado la segunda ronda de un torneo de Grand Slam y ahora se encuentra entre los 16 mejores del certamen parisino.
Además, tras las eliminaciones de Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Solana Sierra, se convirtió en el único representante argentino que sigue con vida en los cuadros individuales.
En los octavos de final, Cerúndolo enfrentará al italiano Matteo Berrettini, quien también necesitó cinco sets para avanzar de ronda.