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Havertz se unió a un selecto grupo al marcar en la final con un segundo equipo

  • Con información de Andrés Calderón/Colaborador
30 de mayo de 2026, 17:21
Champions League
El delantero alemán marcó para el Chelsea en 2021 y ahora para el Arsenal, aunque solo pudo conquistar el título con los blues. (Foto: AFP)

El delantero alemán marcó para el Chelsea en 2021 y ahora para el Arsenal, aunque solo pudo conquistar el título con los blues. (Foto: AFP)

Durante la final de la UEFA Champions League en Budapest (Hungría), el atacante alemán Kai Havertz se unió a un selecto grupo de jugadores que han conseguido anotar en el juego por un título en esta competencia para dos equipos diferentes.

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Havertz apareció al minuto 6 de la final contra el París Saint-Germain para poner al frente al Arsenal en el marcador (1-0), aunque finalmente no bastó para conquistar el título, contrario a lo que pasó hace cinco años (2021), cuando fue el autor del único tanto en el duelo entre el Chelsea y Manchester City, que los blues ganaron.

 

 

De esta manera, se unió a un selecto club que ocupan solamente otros dos jugadores: Mario Mandzukic y Cristiano Ronaldo. En el caso del croata, lo hizo para el Bayern Múnich (2013) y para la Juventus (2017), pero le pasó lo mismo que a Havertz, ganó con el primero y cayó con el segundo.

Por su parte, CR7, que anotó para el Manchester United (2008) y para Real Madrid (2014 y 2017) en finales de Champions, ha sido el único que posee este hito y que, además, ha levantado la "Orejona" en todas las ocasiones.

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