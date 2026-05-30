Havertz se unió a un selecto grupo al marcar en la final con un segundo equipo

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Durante la final de la UEFA Champions League en Budapest (Hungría), el atacante alemán Kai Havertz se unió a un selecto grupo de jugadores que han conseguido anotar en el juego por un título en esta competencia para dos equipos diferentes.

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Havertz apareció al minuto 6 de la final contra el París Saint-Germain para poner al frente al Arsenal en el marcador (1-0), aunque finalmente no bastó para conquistar el título, contrario a lo que pasó hace cinco años (2021), cuando fue el autor del único tanto en el duelo entre el Chelsea y Manchester City, que los blues ganaron.

Kai Havertz di final Liga Champions:



• 2021 (Chelsea vs Manchester City) ⚽️

• 2026 (Arsenal vs PSG) ⚽️



Dua final, dua gol. Pemain asal Jerman itu kembali membuktikan kemampuannya tampil menentukan saat sorotan terbesar tertuju padanya. #UCL pic.twitter.com/rXjHI6P05L — FaktaBola (@FaktaSepakbola) May 30, 2026

De esta manera, se unió a un selecto club que ocupan solamente otros dos jugadores: Mario Mandzukic y Cristiano Ronaldo. En el caso del croata, lo hizo para el Bayern Múnich (2013) y para la Juventus (2017), pero le pasó lo mismo que a Havertz, ganó con el primero y cayó con el segundo.

Por su parte, CR7, que anotó para el Manchester United (2008) y para Real Madrid (2014 y 2017) en finales de Champions, ha sido el único que posee este hito y que, además, ha levantado la "Orejona" en todas las ocasiones.